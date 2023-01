Katelyn McClure emprisonnée pour son rôle dans l’escroquerie GoFundMe de 400 000 $

Une femme du New Jersey a été condamnée à trois ans de prison d’État pour son rôle dans l’escroquerie de plus de 400 000 $ aux donateurs de GoFundMe, en prétendant collecter de l’argent pour un sans-abri.

Katelyn McClure, 32 ans, purge actuellement une peine de 12 mois et un jour dans une prison fédérale du Connecticut pour son implication dans le stratagème, a annoncé vendredi le procureur du comté de Burlington dans un communiqué de presse.

Sa peine d’État courra en même temps que sa peine de prison fédérale, selon le bureau du procureur. Le juge a également statué que McClure, qui travaillait auparavant au département d’État des Transports, est “exclu de manière permanente d’occuper un autre poste d’employé public”, indique le communiqué.

En 2017, McClure a affirmé qu’elle avait manqué d’essence et s’était retrouvée bloquée sur l’Interstate 95 à Philadelphie. L’homme sans-abri, Johnny Bobbitt Jr., l’a soi-disant vue et lui a donné ses derniers 20 $ pour l’essence.

McClure et son petit-ami de l’époque, Mark D’Amico, ont publié des articles sur la “bonne action” sur les réseaux sociaux, y compris une photo d’elle avec Bobbitt sur une bretelle d’autoroute. Ils ont également lancé une campagne GoFundMe pour collecter des fonds pour le vétéran sans-abri, affirmant qu’ils voulaient le verser au bon Samaritain et le faire sortir de la rue.

L’histoire est devenue virale et a fait la une des journaux nationaux, avec la contribution de plus de 14 000 donateurs. Les escrocs ont rapporté environ 367 000 $ après frais, selon des documents judiciaires.

Les procureurs ont déclaré que le couple de l’époque avait dépensé l’argent pour une BMW, un voyage du Nouvel An à Las Vegas, des jeux de hasard dans des casinos, des sacs à main Louis Vuitton et d’autres articles.

Bobbitt, qui a reçu 75 000 $ de la collecte de fonds, selon les procureurs, a intenté une action civile contre D’Amico et McClure et l’escroquerie est rapidement devenue publique.

Une enquête a révélé la véritable histoire. Selon le procureur du comté de Burlington, Scott Coffina, le couple a rencontré Bobbitt pour la première fois sur une bretelle de sortie près d’un casino au moins un mois avant la mise en ligne de la campagne GoFundMe. Les enquêteurs ont examiné les textes que le couple a envoyés pour discuter de l’arnaque et de leurs problèmes d’argent, y compris un McClure envoyé à un ami qui disait : “D’accord, attendez que la partie gaz soit complètement inventée, mais le gars ne l’est pas. J’ai dû inventer quelque chose pour faire que les gens se sentent mal.”

D’Amico et Bobbitt ont été inculpés en 2018 à ses côtés pour avoir concocté le stratagème, ont déclaré les procureurs.

McClure a plaidé coupable à un chef de vol par tromperie au deuxième degré en 2019, selon le procureur du comté de Burlington.

Bobbitt a plaidé coupable de complot en vue de commettre un vol par tromperie en 2019 et a été condamné à une période de probation spéciale de cinq ans qui comprend un traitement pour toxicomanie. D’Amico a également plaidé coupable et accepté une peine de cinq ans dans la prison d’État du New Jersey, ainsi que la restitution de GoFundMe et des donateurs, en 2019.