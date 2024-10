Kate Winslet va apporter un grand changement dans sa vie après son 49e anniversaire

Kate Winslet aura 49 ans le 5 octobre et n’a pas de grands projets de fête. Cependant, elle a un ensemble d’objectifs pour l’année prochaine.

Winslet a dit Personnes la célébration de l’anniversaire sera « tranquille ». J’aime garder les choses petites.

Dans une autre interview en août, elle a déclaré Le bazar de Harper que son 50e anniversaire l’année prochaine sera également un petit anniversaire, mais qu’elle passera l’année à faire des choses qu’elle n’a jamais faites auparavant.

« Je n’aime pas les grandes fêtes et je ne supporte pas les surprises », a déclaré Winslet.

« Je veux passer l’année à faire 50 choses remarquables, qu’il s’agisse d’une randonnée particulière que je n’ai jamais faite, ou d’un endroit où je ne suis jamais allé, d’actes de gentillesse – j’en dresse une petite liste », a déclaré le Titanesque étoile ajoutée.

Côté travail, le dernier film de Winslet Lee suit le modèle pionnier devenu photographe de la Seconde Guerre mondiale, Lee Miller. L’actrice a dû produire le film elle-même, après que d’autres producteurs ont rejeté le film.

« Je me suis heurté à des hommes qui me disaient : ‘Pourquoi devrais-je aimer cette femme ?’ Je veux dire, juste des choses ridicules », a déclaré Winslet Personnes.

Partageant son inquiétude à propos du film au cours des 10 dernières années, elle a déclaré : « ‘Oh mon Dieu, comment cela va-t-il arriver ? Comment vais-je continuer ?’

« La fierté que je ressens est énorme pour les choses que j’ai pu faire », déclare l’oscarisé.

« Et pouvoir dire que je suis fière de moi est important, parce que je pense que c’est quelque chose d’autre que j’espère faire valoir – que les femmes devraient être capables d’être fières et de le reconnaître et de ne pas avoir l’impression de s’auto-grandir. vers le haut », poursuit-elle.

«C’est une acceptation de soi et une conscience de faire quelque chose qui est un défi, qui a un impact et qui demande des efforts inimaginables», dit-elle.

Le film de Kate Winslet Lee met également en vedette Andy Samberg et est maintenant en salles.