Kate Winslet révèle que la scène de porte emblématique du « Titanic » a été filmée dans un tank

Kate Winslet, lauréate d’un Oscar, déteste « éclater une bulle », mais la Lee La star a dû admettre au public que la scène de porte emblématique de Titanesque a été filmé dans un tank « à hauteur de taille ».

« Eh bien, c’était un char assez gênant, celui-là », commença-t-elle sur un ton. épisode récent de Josh Horowitz Heureux Triste Confus podcast. « Pour faire éclater une bulle, c’était à hauteur de taille, ce tank. Donc, au début, je me disais régulièrement : « Ugh, je peux juste aller faire pipi », puis je me levais, je descendais de la porte, je marchais jusqu’au bord du réservoir qui était à environ 20 pieds de là, et je devrais littéralement jeter ma jambe par-dessus, sortir du réservoir et aller faire pipi, puis revenir et ramper à nouveau jusqu’à la porte.

L’actrice chevronnée a plaisanté : « C’est terrible d’admettre ces choses… Leo est, j’en ai peur, agenouillé au fond du réservoir. Je ne devrais dire aucune de ces choses. James Cameron va m’appeler pour me dire : « Pourquoi tu leur dis tout ça ? »

Elle a ajouté : « Ce qui était étonnant avec les bords du réservoir, c’est qu’il s’agissait d’un réservoir à débordement, donc il y avait de l’eau qui coulait constamment et on pouvait entendre le bruit constant de l’eau. » En fait, le bruit de l’eau en mouvement était si omniprésent que Winslet a déclaré que les 20 dernières minutes du film avaient été entièrement tournées en ADR, y compris la respiration tremblante des acteurs et les cris de Rose pour appeler Jack.

Comme indiqué dans l’épisode du podcast, dans lequel le Soleil éternel de l’esprit impeccable l’actrice a parlé de son œuvre de Créatures célestes à Sens et sensibilité, Titanic a été beaucoup discuté (et mémorisé, référencé et parodié) au fil des décennies. L’action descendante du drame romantique épique de 1997, la séquence finale dans laquelle Jack (Leonardo DiCaprio) succombe lentement dans les profondeurs glaciales de l’océan Atlantique, dont le sort a longtemps été contesté comme évitable (voir : Le point de vue de Keke Palmer).

Quand Horowitz a plaisanté en disant qu’il ne ressasserait pas cet argument, il a suggéré que DiCaprio « souffrait du SSPT » après avoir été continuellement interrogé sur ses réflexions sur la scène au fil des ans, ce à quoi Winslet a répondu: « Il a probablement souffert du SSPT à cause de tout cela. »