Kate Winslet réconforte une jeune journaliste dans un moment viral : “L’interview la plus incroyable de tous les temps”

Kate Winslet a récemment été filmée en train de partager des mots gentils avec un jeune journaliste nerveux lors de la conférence de presse internationale pour son nouveau film “Avatar : la voie de l’eau”.

Le moment sain est devenu viral sur les réseaux sociaux en moins de 24 heures, avec plus d’un million de vues sur Twitter. Une jeune journaliste nommée Martha pour la chaîne de télévision allemande ZDF menait sa première interview avec l’actrice primée.

“Euh, c’est ma première fois”, a déclaré Martha à Winslet, qui a répondu : “OK, eh bien devinez quoi ? Quand nous ferons cette interview, ce sera l’interview la plus incroyable de tous les temps.”

Elle a poursuivi : “Et savez-vous pourquoi ? Parce que nous avons décidé que ce serait le cas. Donc, nous avons décidé maintenant, toi et moi, que ça allait être une interview vraiment fantastique.”

Winslet a ajouté : “Tu peux me demander tout ce que tu veux, et tu n’as pas à avoir peur. Tout va être incroyable. OK ? Tu as compris. OK, allons-y !”

Dans “Way of Water”, Winslet joue Ronal, une plongeuse libre enceinte du clan de l’eau Metkayina et l’un des personnages centraux du film. Le film réalisé par James Cameron a rapporté plus de 1,7 milliard de dollars de ventes de billets.

“Tout le monde parle toujours de l’autonomisation des femmes”, a déclaré Cameron dans une interview avec Variety le mois dernier. “Mais qu’est-ce qu’une si grande partie de la vie d’une femme que nous, en tant qu’hommes, ne vivons pas? Et je me suis dit:” Eh bien, si vous allez vraiment aller jusqu’au bout du lapin de l’autonomisation des femmes, allons-y avoir une guerrière qui est enceinte de six mois au combat.'”