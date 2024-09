Kate Winslet pense qu’elle ne vieillira jamais en réponse à ses projets de retraite

Kate Winslet vient de révéler qu’elle prévoyait de garder ses projets de retraite secrets.

Comme le Titanesque la star a fait sa dernière apparition sur Le Late Show avec Stephen Colbertpour promouvoir son film récemment sorti, Leel’animateur de l’émission, a demandé à la femme de 48 ans quels étaient ses projets de retraite.

L’actrice oscarisée n’a pas précisé exactement ce qu’elle prévoyait de faire après avoir arrêté de jouer lorsqu’elle a expliqué qu’elle n’avait tourné aucun nouveau projet au cours de l’année dernière.

Alors que Stephen Colbert suggérait à Winslet de lui murmurer ses plans à l’oreille, elle a tout simplement refusé en disant : « Je ne pense pas pouvoir dire ce que je ferais parce que c’est tellement inapproprié. Non, je ne peux pas », ajoutant : « Non, en fait, je ne peux pas parce que c’est impoli et s**uel, donc je ne peux pas le dire. »

Cela a provoqué une explosion d’applaudissements, d’acclamations et de rires dans le public, après quoi Winslet a déclaré : « Écoutez, je ne vieillirai jamais ! C’est tout ce que j’ai à dire pour le moment. Je ne prendrai pas ma retraite. »

Kate Winslet a récemment joué et produit le biopic de 2024, Lee, sorti le 13 septembre et basé sur le mannequin américain devenu photojournaliste, Lee Miller, qui a couvert les lignes de front de la Seconde Guerre mondiale pour le Vogue britannique.