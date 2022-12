Kate Winslet parle du 25e anniversaire de “Titanic” alors que James Cameron dit qu’elle a été “traumatisée” par le film

Avant le 25e anniversaire du troisième film le plus rentable de tous les temps, “Titanic”, l’actrice principale Kate Winslet et le réalisateur James Cameron parlent de l’héritage de leur film.

Les deux se sont récemment réunis lors d’un photocall pour leur nouveau film, “Avatar : la voie de l’eau”, qui fera ses débuts en salles le 16 décembre, et se sont tenus la main tout en posant pour des photos.

Tout en faisant la presse pour la suite “Avatar”, Winslet a révélé qu’elle regarderait probablement “Titanic” en l’honneur de l’anniversaire, bien qu’elle n’aime pas regarder ses propres films.

“Eh bien, je pourrais. Je veux dire, je ne suis pas très douée pour me regarder à l’écran. Ce n’est pas seulement ‘Titanic’, comme si je n’aimais pas me regarder dans quoi que ce soit”, a-t-elle déclaré à “Good Morning America” ​​lundi. .

“Je suppose que je vais probablement le regarder. … Vous savez, les gens parlent des 25 ans – pour nous, c’est en fait plus long”, a-t-elle expliqué.

“J’ai 47 ans maintenant, les gars, et j’ai eu 21 ans quand nous tournions ce film. Donc, c’était il y a environ la moitié de ma vie”, a-t-elle déclaré à propos du film oscarisé dans lequel elle a joué aux côtés de Leonardo DiCaprio.

“C’est incroyable et incroyable d’avoir fait partie de quelque chose qui, vous savez, [is] tellement imprégné de nostalgie pour les gens et résonne toujours avec les gens de la façon dont il le fait “, a déclaré Winslet. “C’est un immense, immense honneur que les gens aiment toujours quelque chose dont j’ai fait partie il y a toutes ces années.”

Bien qu’elle ait reçu une nomination aux Oscars pour son interprétation de Rose dans le film, la trajectoire de Winslet après la sortie du blockbuster n’a pas été aussi facile qu’on pourrait le penser. Elle a ouvertement discuté de ses luttes au sein de l’industrie, révélant dans une conversation avec le Los Angeles Times : “J’avais peur d’Hollywood. Un grand endroit effrayant où tout le monde devait être mince et avoir une certaine apparence. Et je savais que j’avais peur Je n’ai pas l’air de cette façon ou je me sens à ma place là-bas, donc si jamais je devais appartenir, je devais gagner ma place. Et pour moi, je ne l’avais pas méritée “, a-t-elle déclaré à l’époque.

Cela a été repris par un commentaire récent de Cameron.

“Je pense que Kate est sortie de ‘Titanic’ un peu traumatisée par l’ampleur de la production et sa responsabilité en son sein”, a-t-il déclaré au Radio Times, selon le Daily Mail. “Au fil du temps, nous avons tous les deux été impatients de travailler à nouveau ensemble, de voir de quoi parle l’autre à ce stade de nos vies et de nos carrières. Elle est très grande et responsable sur le plateau. Vous jureriez qu’elle produisait le film.”