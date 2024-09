Kate Winslet ne veut pas être qualifiée de « courageuse » pour avoir montré son corps

Dans une interview avec Time Publié jeudi, Winslet a rejeté l’idée selon laquelle les actrices qui choisissent de renoncer au maquillage et qui se sentent à l’aise en se dévoilant entièrement devant la caméra devraient être considérées comme « courageuses ».

Winslet, lauréat d’un Oscar en 2009 pour « The Reader », sera prochainement vu dans le rôle de la célèbre actrice de la Seconde Guerre mondiale. photographe Lee Miller dans « Lee », qui sort en salles ce mois-ci. Le film biographique, réalisé par Ellen Kuras, a apparemment eu une production difficile, avec Winslet même payer personnellement les salaires des acteurs et de l’équipe pendant deux semaines.

Neil Mockford via Getty Images

« Il y a un passage où Lee est assise sur un banc en bikini… Et un membre de l’équipe est venu entre deux prises et a dit : « Vous devriez peut-être vous asseoir plus droit ». Donc vous ne pouvez pas voir mes bourrelets ? Surtout pas ! », a-t-elle déclaré à Harper’s Bazaar. « C’était délibéré, vous savez ? »