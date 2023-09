Kate Winslet n’a pas peur des scènes de nu malgré la honte corporelle qu’elle a subie au cours de sa carrière

Kate Winslet n’a jamais été du genre à reculer devant une scène de nu.

Revenant à son rôle phare dans « Titanic » en 1997, Winslet a montré son corps à plusieurs reprises dans des films, et pour l’article de couverture du Vogue d’octobre, la star a expliqué pourquoi elle a toujours adopté ce genre de scènes, même lorsqu’elle reçoit des critiques sur son corps de la part des médias. publique.

Winslet a déclaré qu’elle avait commencé sa carrière en tant que « la grosse fille à l’arrière avec les mauvaises chaussures. On me disait constamment que j’étais dans une mauvaise forme. On me disait constamment que je devrais me contenter de moins. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle ne s’était pas installée, elle a ri : « Parce que je n’allais accepter cette connerie de personne. »

« Je sais qu’il ne faut pas gaspiller une énergie précieuse à critiquer mon moi physique », a-t-elle déclaré plus tard dans l’interview. « Je pense que n’importe quelle femme ferait mieux de dire simplement : je crois en moi. Peu importe ce que pensent les autres ; c’est qui je suis, allons-y. »

La femme de 47 ans a longuement parlé de son prochain film « Lee » (sa conversation avec Vogue a eu lieu avant le grèves d’écrivains et d’acteurs), un biopic sur le journaliste de guerre Lee Miller. En plus de produire le film, Winslet a joué dans le rôle titre et elle a révélé que pendant le tournage, elle avait subi une grave blessure au dos.

Au cours du premier jour de tournage, elle est tombée alors qu’elle courait pour une scène, et à cause de cet accident, elle a déclaré : « J’avais trois hématomes massifs sur la colonne vertébrale, énormes. Je pouvais à peine me tenir debout. »

En raison de sa blessure, elle ne pouvait pas faire d’exercice, ce qui signifie que son corps n’était pas aussi tonique qu’il aurait pu l’être normalement. Malgré cela, elle a continué à tourner une scène de maillot de bain et une scène seins nus.

« Vous savez, j’ai dû être vraiment courageuse pour laisser mon corps être sa version la plus douce de lui-même et ne pas m’en cacher », a-t-elle admis. « Et croyez-moi, les membres de notre propre équipe diraient : ‘Vous voudrez peut-être juste vous asseoir un peu.’ Et je dirais : « Pourquoi ? [Because of] le peu de chair que tu vois ? Non, c’est comme ça que ça va se passer !' »

À propos de sa capacité à ignorer ce genre de critique, Winslet a déclaré : « Je pense que cela vient probablement du fait d’avoir été soumis à l’examen et au jugement les plus horribles, et, en fait, j’irais jusqu’à parler d’intimidation, de la part des médias grand public lorsque je j’avais la vingtaine », faisant probablement référence aux commentaires faits sur la scène de portrait mémorable qu’elle a partagée avec Leonardo DiCaprio dans « Titanic ».

Bien qu’elle ait fait face à ces critiques dans sa jeunesse, Winslet semble ravie que les jeunes femmes de l’industrie cinématographique n’aient plus à subir certaines des choses qu’elle a vécues au début de sa carrière.

« Les jeunes actrices maintenant – baise-moi – n’ont pas peur. Cela me rend si fière. Et je pense, oui, toutes les conneries, toutes les luttes, toutes les utilisations de ma voix pendant des années, souvent en me faisant doigter. – pointé du doigt et moqué – je m’en fous — ! Tout cela en valait vraiment la peine. Parce que la culture change d’une manière que je n’aurais pas pu imaginer dans mes rêves les plus fous dans la vingtaine.