Kate Winslet met fin à l’argument souvent débattu de la « place sur la porte » du Titanic : « C’était une rampe » | Hollywood

Dans une récente interview, Kate Winslet, lauréate d’un Oscar, a jeté un nouvel éclairage sur la scène emblématique du film culte Titanic, abordant la question longtemps débattue de la célèbre « porte ». Contrairement à la croyance populaire, Kate a déclaré que ce que les fans appellent une porte était en réalité un morceau de la rampe du navire, selon Personnes revue. (Lire aussi : Kate Winslet réagit à la honte de son corps après Titanic : « Chaque femme partage désormais son corps selon ses conditions ») À la fin de Titanic, le personnage de Kate Winslet est sauvé grâce à une « porte » flottante tandis que le personnage de Leonardo Di Caprio meurt. (Paramount Pictures)

Kate Winslet sur la scène de porte emblématique

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait « de la place à la porte » pour son co-star Leonardo DiCaprio, qui incarnait Jack Dawson, Kate a anticipé la question.

« Je me suis dit : ‘Il résout la question du Titanic et ensuite il va me poser des questions sur la porte.’ Je le savais absolument », a fait remarquer l’acteur qui jouait Rose, avant de révéler que la pièce flottante n’était même pas une porte. « C’est un morceau de rampe, comme un escalier ou quelque chose comme ça, qui s’est cassé », selon le magazine.

La scène a suscité d’innombrables débats depuis la sortie du film en 1997, les fans se demandant s’il y avait suffisamment d’espace pour Jack et Rose sur les débris.

Le réalisateur James Cameron a même commandé une étude pour explorer cette question, en utilisant des doublures pour reconstituer divers scénarios. « Jack a peut-être survécu, mais il y a beaucoup de variables », a noté James, soulignant la mentalité de Jack qui donne la priorité à la sécurité de Rose.

Il dit que l’eau n’était pas si profonde

Lors d’une séance de questions-réponses pour son dernier film, Lee, Kate a reconnu avec humour la fréquence à laquelle Leonardo est interrogé sur leur moment Titanic. Elle a également donné un aperçu des conditions de tournage, déclarant que l’eau n’était pas aussi profonde qu’elle le paraissait à l’écran.

« Alors tout d’abord, je me disais régulièrement : ‘Je peux juste aller faire pipi ?' », a-t-elle plaisanté, expliquant comment elle devait sortir du réservoir pendant les prises, selon le magazine. Alors qu’elle partageait plus de détails sur les coulisses, Kate a décrit le tournage de la scène dans un réservoir à débordement, où le bruit de l’eau qui coule créait une atmosphère unique.

« Tout le monde est entièrement captivé par les 22 dernières minutes du film parce que vous pouvez entendre ce bruit d’eau tout le temps », a-t-elle expliqué. Avec les révélations de Kate, les fans peuvent voir la scène cinématographique légendaire sous un nouveau jour, en réfléchissant non seulement à la romance mais aussi aux réalités pratiques derrière sa création.