Kate Winslet lève le voile sur sa carrière, des scènes de sexe à sa longue amitié avec Leo

Sa scène de sexe la plus célèbre consistait à ouvrir une vitre de voiture ancienne avec Leonardo DiCaprio.

Avance rapide d’une vingtaine d’années et Kate Winslet s’est de nouveau retrouvée impliquée dans un moment torride dans un véhicule.

Seulement cette fois, le lauréat d’un Oscar regardait deux actrices s’enfiler tout en se cachant dans le coffre …

La beauté britannique tournait la série HBO, Mare of Easttown, et a proposé de jouer le rôle de chaperon dans une scène racée entre sa fille à l’écran, jouée par Angourie Rice et une autre actrice.

Elle a déclaré: «Il n’y avait pas de vêtements qui se décollaient, donc personne n’a pensé à faire appel à un coordonnateur de l’intimité. J’ai eu le sentiment qu’Angourie était nerveuse alors j’ai dit que je ne quitterais pas le plateau.

«J’ai fini par être dans le coffre de la voiture. Il y avait deux jeunes actrices aux sièges avant et deux messieurs absolus, mais deux caméraman dans la voiture avec eux.

« Cela les a fait se sentir mieux d’avoir cette personne à dire: ‘En fait, nous allons couper maintenant, est-ce que tout le monde se sent bien?' »

Questions délicates à poser

Kate, 45 ans, a eu sa part de scènes érotiques et elle pense que travailler avec un coordinateur de l’intimité – une personne sur le plateau qui chorégraphie et définit les limites entre les acteurs d’une scène de sexe – lui aurait été bénéfique.

Les coordinateurs d’intimité ont travaillé sur certains des plus grands succès télévisés récents, tels que Bridgerton, It’s a Sin and Sex Education.

Elle a dit: «Dans le passé, j’aurais vraiment pu en finir avec cet ami. Parfois, vous avez besoin de quelqu’un pour dire: «Pouvez-vous lui demander de ne pas mettre la main là-bas? ce n’est donc pas vous qui le dites, ce qui peut être assez gênant.

«Cela aurait pu faire une différence pour moi au fil des ans. Parfois, les réalisateurs ne se sentent pas à l’aise pour communiquer avec des acteurs sur des scènes intimes, même des baisers.

Son prochain grand film est Ammonite, dont la sortie est prévue en avril, dans lequel Kate joue le rôle de la chasseuse de fossiles Mary Anning.

Cela a déjà suscité la controverse pour avoir inventé un scénario lesbien entre Mary et son amie, Charlotte Muchison, une jeune femme mariée, interprétée par Saoirse Ronan.

Kate a déclaré à la journaliste Samira Ahmed Podcast Comment j’ai trouvé ma voix que le couple n’avait pas besoin – ni budget – d’un intermédiaire sur le plateau lors du tournage il y a deux ans.

Elle a déclaré: «Nous n’avions pas de coordinateur d’intimité sur Ammonite. Au début de 2019, ils ne faisaient que devenir une chose.

«Ammonite était un film à petit budget, nous n’avions pas de cascades en double, nous avions à peine un pique-nique.

«Mais Saoirse et moi étions assez confiants dans ce que nous voulions faire avec les personnages en termes de voyage émotionnel.

«Nous nous sentions bien dans ce que nous avions prévu.»

Moment le plus drôle de la carrière de Kate

Sur le podcast, la star née à Berkshire a également décrit pour la première fois le moment le plus drôle de sa carrière, et cela impliquait sa co-star du Titanic et grand ami, Leonardo DiCaprio.

Cela s’est produit alors que le couple filmait une scène de petit-déjeuner dans la romance de 2008, Revolutionary Road, dirigée par son mari d’alors, Sam Mendes.

Leo, 46 ​​ans, aimait du chocolat, alors un membre de l’équipe a apporté un bol de saveurs mélangées, mais elle a comparé ce qui est arrivé à la femme vomissante de Little Britain, interprétée par David Walliams.

La maman de trois enfants a déclaré: «Léo met soudainement ce morceau de chocolat dans sa bouche, le recrache, comme dans Little Britain quand le vomi sort, c’était presque comme ça. Il vaporise du chocolat sur toute la table, sur le sol.

«Je craque de rire. Il coule sur son visage et il dit: «C’était une horrible cerise!

«Ce n’est pas si drôle mais nous étions dans une hystérie absolue, craquant au point de ne plus pouvoir nous regarder dans les yeux.

«Leo a dû s’asseoir à huit pouces vers la droite pour que je puisse regarder un morceau de ruban adhésif sous la caméra et il a regardé mon lobe d’oreille.

«Ce fut le moment le plus drôle de ma carrière, je ne sais pas si cela me rend vraiment triste ou vraiment amusé par Leonardo DiCaprio en train de manger du chocolat.

‘Il y avait de la place sur ce radeau’

Kate, qui a commencé à jouer dans une publicité de Sugar Puffs à l’âge de 12 ans, a déclaré que le couple avait passé un bon moment ensemble pendant le tournage de Titanic.

Surtout lorsqu’ils étaient coincés dans des harnais au sommet du navire en train de couler, lorsque le mécanisme pour les faire tomber régulièrement échouait.

Elle a dit: «Personne ne pouvait nous rejoindre pendant des heures. Nous inventions des chansons, nous bavardions, nous débranchions nos micros radio et nous passions un si bon moment.

«C’était la nuit, sous les étoiles, juste à bavarder. Si nous n’avions pas eu cela, nous aurions trouvé toute l’expérience beaucoup plus difficile. C’était un tournage très dur, les heures étaient longues.

«Je suis profondément reconnaissant pour cette camaraderie, c’est assez unique et j’ai eu Leonardo DiCaprio pour moi pendant sept mois et demi, c’était fantastique.

Kate plaisante avec le réalisateur du Titanic, James Cameron, à propos de la question que tout le monde veut se poser à propos du film: pourquoi Jack n’est-il pas monté sur le radeau avec Rose?

Lorsque l’animatrice de podcast Samira suggère qu’il y avait beaucoup de place, Kate a répondu: «À 100%, il y avait de la place sur ce radeau. Je ne sais pas ce qui s’est passé avec ça.

«Ils ont dû faire des tests, ce morceau de bois, il avait juste l’air trop gros!»

Lorsque le film l’a abattue dans la mégastarde, Kate admet que l’attention écrasante était déconcertante.

Elle a dit: « Je n’étais pas prête à être célèbre, ça ne me convenait pas. »

Mais venant d’une famille d’acteurs en difficulté, la «dernière chose» qu’elle ferait était de se plaindre.

Elle a ajouté: « Il est très difficile d’expliquer pourquoi vous ne l’aimez pas sans avoir l’air ingrat. »

Jibes de poids cruels

Les parties ont afflué, ce qui, bien qu’étonnant, l’a également amenée à manquer étrangement le processus d’audition.

Cette partie du travail est quelque chose qu’elle explore maintenant dans sa fille actrice de 20 ans, Mia Threapleton.

Elle a déclaré: «Je suis passée d’une audition pour des rôles à ne plus jamais avoir à auditionner, des offres directes à l’âge de 21 ans, ce qui est un peu fou.

Kate a déclaré: « Les auditions sont l’endroit où vous apprenez énormément de choses.Je dis à ma fille: ‘Entrez dans la pièce, continuez, auditions, auditions, peu importe si vous n’obtenez pas le travail, habituez-vous simplement sensation de franchir la porte, s’habituer à ce sentiment d’être vulnérable et comment se connecter. »

Son profil élevé a également amené beaucoup d’examen non désiré de son apparence, en particulier de sa silhouette, qu’elle décrit comme dommageable.

Je pense que nous commentons beaucoup plus à quoi ressemblent les actrices que les acteurs Kate Winslet

Parlant d’un moment où elle a été surnommée «lourde Katie», elle a déclaré: «C’est complètement diabolique, honteux et nuisible, et j’ai foiré ma tête, m’a fait me sentir profondément insécurisé, paranoïaque, vraiment horrible.

«Je n’ai jamais eu qu’une forme normale, c’est juste que je n’étais pas maigre et c’était l’époque des jeunes filles maigres. Parce que je n’étais pas ça, j’ai été étiqueté comme «sinueuse» ou «plantureuse».

«Je ne pense pas que nous attirons autant d’attention sur les formes corporelles des actrices de premier plan maintenant, mais je pense que nous commentons beaucoup plus à quoi ressemblent les actrices que les acteurs.

Image de prémonition pandémique

Lorsque Covid-19 a frappé, Kate avait une longueur d’avance sur nous, grâce à son rôle dans le film catastrophe, Contagion.

Le film de 2011 sur une pandémie mondiale a même été mentionné par le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, qui a déclaré qu’il avait influencé sa politique vaccinale.

Alors que le reste d’entre nous ne portait que des masques pour le visage l’été dernier, les recherches de Kate sur le film l’ont amenée à commencer à les porter il y a un an.

Elle a déclaré: «Lorsque je me préparais à Contagion, j’ai travaillé avec des épidémiologistes et des experts qui se cognaient déjà les coudes.

«J’irais leur serrer la main et ils ne vous toucheraient pas.

«Cela m’a vraiment bien préparé. Je savais ce qu’était un masque KN95 bien avant la personne suivante.

«Je portais des masques à partir de février et je marchais dans les rues de Philadelphie où je travaillais avec un masque. Les gens me regardaient comme si j’étais fou.

Cela ne semble pas si fou maintenant.