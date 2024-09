Kate Winslet, la star de Lee, affirme que les femmes devraient célébrer leur vraie silhouette

Regardez : « C’est bizarre de voir comment les femmes sont étiquetées » – Kate Winslet

Elle a déclaré que les femmes devraient célébrer « le fait d’avoir une vraie silhouette, d’être douces et peut-être d’avoir quelques bourrelets supplémentaires ».

« Elle ne soulevait pas de poids ni ne faisait de Pilates. Elle mangeait du fromage, du pain et buvait du vin, sans en faire tout un plat. Alors bien sûr, son corps était mou », a déclaré Winslet.

L’actrice Kate Winslet a déclaré à la BBC que les femmes devraient célébrer « le fait d’être une vraie femme ». [body] « forme » après qu’on lui ait dit sur le tournage d’un récent film de se tenir plus droite pour cacher ses bourrelets abdominaux.

Winslet, 48 ans, est une défenseure des droits des femmes et s’est ouvertement prononcée contre la honte corporelle dans le passé.

« La vie est trop courte », a-t-elle ajouté. « Je ne veux pas regarder en arrière et me dire : « Pourquoi est-ce que je me suis inquiétée de ça ? » Et alors, devinez quoi ? Je ne m’inquiète plus. »

« Nous sommes tellement habitués à ne pas forcément voir cela et à ne pas en profiter. L’instinct est bizarrement de le voir et de le critiquer », a-t-elle déclaré. « C’est intéressant de voir à quel point les gens aiment les étiquettes pour les femmes. »

Dans une récente interview avec Harper’s Bazaar UK, Winslet a raconté qu’on lui avait demandé de se tenir plus droite pour cacher ses « bourrelets » pendant le tournage de Lee.

« Il y a un passage où Lee est assise sur un banc en bikini », a déclaré Winslet. « Et un membre de l’équipe est venu entre deux prises et a dit : « Vous devriez peut-être vous asseoir plus droit. » Donc vous ne pouvez pas voir mes bourrelets ? Pas question ! C’était délibéré. ​​»

On a demandé à Winslet si cela la dérangeait d’avoir une apparence « moins que parfaite » à l’écran, ce à quoi elle a répondu : « C’est le contraire. J’en suis fière parce que c’est ma vie qui est sur mon visage, et c’est important. Il ne me viendrait pas à l’idée de cacher cela. »

« Je me sens plus à l’aise avec moi-même au fil des années. Cela me permet de laisser les opinions des autres s’évaporer », a-t-elle ajouté.