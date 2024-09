Kate Winslet, Kevin Costner et Barack Obama parlent de la disparité entre les sexes et plus encore

Kate Winslet vit une période où « la vie est trop courte », et nous sommes tous d’accord avec elle. Connue pour dire la vérité, l’actrice oscarisée a fait la une des journaux lors de la promotion de son prochain film biographique Leedans lequel elle incarne le célèbre photojournaliste Lee Miller. Winslet a fait beaucoup de commentaires viraux, notamment lorsqu’un membre de l’équipe lui a conseillé de rentrer son ventre pour cacher ses « bourrelets » lors d’une scène seins nus, et a ensuite rejeté sa réaction, la qualifiant de « courage ».

Dans une interview accordée à History Channel lors de son émission History Talks à l’Academy Museum of Motion Pictures samedi, Winslet a continué à exprimer son opinion sur le sujet.

« J’aime bien faire des déclarations. Et en fait, je dois dire que j’en suis au point où je me dis : « Vous savez quoi ? La vie est trop courte », a-t-elle déclaré sur scène. « Mais c’est une chose qui m’arrive assez souvent ces derniers temps, les gens me disent : « Oh, mon Dieu, tu as été si courageuse dans cette performance, tu n’avais pas de maquillage et tu avais l’air vraiment moche. » Et je pense que nous disons aux hommes : « Vous avez été si courageux que vous vous êtes laissé pousser la barbe ? »

« Et puis il y a une autre question : comment concilier le fait d’être mère et d’avoir une carrière ? » a-t-elle poursuivi. « Est-ce qu’on dit : « Comment concilier le fait d’être père et d’avoir une carrière ? » Je veux dire, nous devons changer cette dynamique. »

Winslet, là pour discuter de la réalisation de Lee et l’histoire remarquable de Miller, était l’une des nombreuses personnalités hollywoodiennes qui ont participé aux History Talks, aux côtés de Kevin Costner, Kerry Washington, Eva Longoria et John Legend. Ils étaient rejoints par deux présidents américains encore en vie, George W. Bush et Barack Obama, et plusieurs historiens.

Kevin Costner Photo de Jesse Grant/Getty Images pour HISTORY

Costner est connu pour ses films western, qui sont épiques par leur envergure et leur longueur. Son film, récompensé par un Oscar, Danse avec les loups est de 3 heures et 1 minute, parties 1 et 2 de sa saga actuelle Horizon sont respectivement de 3 heures 1 minute et 3 heures 10 minutes.

L’acteur-cinéaste a parlé de sa fascination pour l’Ouest américain depuis son plus jeune âge et de l’influence de films comme celui de 1962. Comment l’Occident a été conquis et les années 1956 Géant Cette influence s’étend au-delà du sujet et du style cinématographique.

Lors de History Talks, Costner a rappelé qu’il avait 7-8 ans lorsque lui et quelques amis ont été emmenés au Cinerama Dome pour l’anniversaire d’un garçon pour regarder Comment l’Occident a été conquis.

« C’était un film de quatre heures. Ce n’est donc pas une surprise, les miens durent trois heures », a-t-il plaisanté.

Pour mémoire, une recherche en ligne répertorie Comment l’Occident a été conquis Le film a duré 2 heures et 44 minutes, mais un enfant de 7 ans a probablement eu l’impression qu’il avait duré 4 heures. Mais Costner a déclaré qu’il était accro à la « magie » du film, avec les « énormes » montagnes, l’eau « en mouvement, réelle » et les costumes qui étaient « parfaits » à tel point que lorsque l’entracte est arrivé, « tout le monde est parti à l’entracte, et moi non. Je n’allais pas abandonner ma place magique. J’ai attendu que le film recommence, et quand j’ai eu fini, ça m’a marqué. »

Costner a également parlé de l’impact du visionnage Géant « C’est un autre film de 3 heures. Prends la photo avec moi », a-t-il noté.Géant(La durée exacte est de 3 heures et 21 minutes.)

Il a souligné la scène finale où le personnage du magnat du pétrole texan interprété par Rock Hudson est battu en bouillie par un restaurateur local intolérant qui ne voulait pas servir sa belle-fille mexicaine, avec la femme du magnat, jouée par Elizabeth Taylor, s’agenouillant devant lui et lui disant : « Tu n’as jamais été aussi grand. »

« J’ai 12 ans, j’ai regardé ce film et maintenant je sais qui je veux être », a déclaré Costner. « Les films et leur côté bidon nous permettent d’en apprendre beaucoup sur ce que nous voulons être. »

En faisant référence aux films des années 1950 et 1960, Costner a parlé de la longévité de l’art lorsqu’il est bien fait.

« Peu importe quand vous faites un film, il vivra éternellement, donc les détails que vous y mettez sont importants, car si vous y mettez les bons détails, il sera pertinent, et c’est la seule chose que j’espère dans ma vie », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas difficile d’être populaire ; c’est très difficile d’être pertinent. Je veux que ma vie soit pertinente, et je crois que vous le voudriez aussi. »

Les History Talks 2024 ont débuté par une conversation informelle et amusante avec l’ancien président George W. Bush et Laura Bush, menée par leur fille, Aujourd’hui présentatrice Jenna Bush Hagar.

Elle a été suivie d’une interview avec le successeur de Bush, Barack Obama, qui a fait un voyage dans l’histoire, évoquant l’impact de personnages historiques tels qu’Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr. et Ulysses S. Grant.

« Certaines personnalités nous parlent de choses plus profondes, elles nous apprennent à raconter une histoire différente de nous-mêmes et de qui nous sommes », a-t-il déclaré. « Il s’avère que ces histoires comptent. C’est l’outil le plus puissant dont nous disposons pour le meilleur et pour le pire, comme nous le voyons encore aujourd’hui dans le monde. »

Dans son style habituel, Obama s’est montré auto-dépréciatif, se moquant des tristement célèbres problèmes du site Web lors du lancement de l’Obamacare, et il a également eu une réponse pleine d’esprit lorsqu’on lui a demandé quel mandat présidentiel dans l’histoire il n’aurait absolument pas voulu servir.

« Je pense que c’est un fait que Barack Hussein Obama était président dans les années 1800, ce qui n’est pas pris en compte », a-t-il déclaré, ce qui a fait rire l’auditoire. « En 2008, cela a été assez difficile pour beaucoup de gens. »

Nicole Avant et Kerry Washington ont également pris la parole sur la scène de History Talks, pour parler de l’histoire vraie et inspirante derrière leur prochain film Netflix sur la Seconde Guerre mondiale. Le Six Triple Huitécrit et réalisé par Tyler Perry, et Eva Longoria et John Legend, qui ont discuté d’art et d’activisme. L’artiste lauréat d’un Grammy a clôturé l’événement avec un set de trois chansons, dont son tube emblématique « All of Me ».

Fruit d’une idée du président du groupe A+E Networks, Paul Buccieri, qui a ouvert la présentation, History Talks se tient depuis plusieurs années, principalement à Washington. L’édition de cette année, basée à Los Angeles, a été conçue pour faire connaître The Roybal Film and Television Magnet dans le centre-ville de Los Angeles. L’école LAUSD, qui accueille des enfants issus de milieux sous-représentés intéressés par des carrières à Hollywood, a été lancée en 2022 par George Clooney, Grant Heslov ainsi que Bryan Lourd de CAA qui figurait parmi les intervenants d’aujourd’hui, avec environ 200 étudiants de l’école dans le public.

Parmi les participants notables figuraient également Bob Iger et Dana Walden de Disney, co-parent d’A+E Networks, Ted Sarandos de Netflix qui était là pour soutenir sa femme Avant, et George Cheeks de CBS.