Kate Winslet, Gisele Bündchen et Leni Klum dévoilent une tendance mode osée : PHOTOS

Gisele Bündchen est une reine du denim

Gisele Bündchen a assisté au Frame Dinner Party chez Jean portant une veste en jean oversize et un grand sourire, sans pantalon. Elle a gardé le look minimal, sans bijoux ni talons à enfiler aux chevilles.

Le mannequin a récemment expliqué qu’elle « se sentait tellement mieux à 43 ans qu’à 23 ans », qualifiant la vie dans la quarantaine d' »incroyable ». À 43 ans, Bündchen a l’air aussi en forme que lorsqu’elle défilait pour Victoria’s Secret en 2006 et sort un livre de cuisine, « Nourish », pour révéler aux autres son secret pour rester en bonne santé.

« Je suis tellement excitée d’annoncer mon nouveau livre de recettes », a-t-elle légendé une publication sur Instagram plus tôt en septembre. « Les gens me demandent toujours ce que je mange et comment rester en forme. La bonne nourriture est une chose qui me passionne et elle est vitale pour mener une vie saine… Je suis heureuse de pouvoir partager ce livre de cuisine avec vous tous ! J’espère Vous aimez! »

GISELE BUNDCHEN ADOPTE LA TENDANCE SANS PANTALON À LA NYFW

Kate Winslet est une vision en blanc

L’actrice Kate Winslet, lauréate d’un Oscar, portait un tailleur-pantalon blanc, avec son blazer déboutonné, alors qu’elle assistait à Vogue World : Londres 2023 jeudi.

Winslet a parlé à plusieurs reprises de la nécessité de garder un état d’esprit positif en ce qui concerne son corps et de la façon dont elle a appris à surmonter les problèmes corporels au fil des ans. Elle a déclaré au Sunday Times que les gens appelaient son agent pour lui demander : « comment va son poids ? » et la qualifie de « graisse », disant à Vogue World qu’elle était choquée « à quel point elle était vilipendée ». [she] a été évoquée par les médias grand public » après « Titanic » en raison de son poids.

Elle a même interdit aux éditeurs de « Mare of Easttown » de supprimer ses rides pendant la post-production.

« Ils m’ont dit ‘Kate, vraiment, tu ne peux pas’, et moi je leur ai dit : ‘Les gars, je sais combien de lignes j’ai à côté de l’œil. S’il vous plaît, remettez-les toutes' », a-t-elle déclaré au New York Times. Fois.

Sofia Richie est jolie en bleu

Sofia Richie a récemment été aperçue marchant dans les rues de New York portant une chemise boutonnée bleue et des bottes marron.

En avril 2023, Richie s’est marié avec Elliot Grainge après avoir déclenché des rumeurs de romance pour la première fois en janvier 2021. Les deux sont devenus officiels sur Instagram en mars de la même année, annonçant leurs fiançailles sur Instagram un peu plus d’un an plus tard, en avril 2022, avec une photo de lui proposant et la légende « Pour toujours, ce n’est pas assez long ».

« Je savais quand nous avons commencé à sortir ensemble qu’il était mon mari », a déclaré Richie à « Who What Wear » en août 2023. « Ce n’était pas un ‘Pensez-vous qu’un jour il proposera ?’ C’était comme : « C’est mon mari – à 100 %. » J’ai ressenti cet amour pour lui que je n’ai jamais ressenti de ma vie. »

SOFIA RICHIE, LA FILLE DE LIONEL RICHIE, ÉPOUSE LE DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ELLIOT GRAINGE DANS LE SUD DE LA FRANCE

Leni Klum la dame en rouge

Leni Klum est sortie pendant la Fashion Week de New York dans un trench-coat rouge, des cuissardes rouges et un petit short noir. Elle avait les cheveux lissés en chignon et regardait directement la caméra avec une expression sérieuse.

La fille du mannequin Heidi Klum a fait ses débuts dans le mannequinat en 2020, à l’âge de 16 ans, en faisant la couverture de Vogue Allemagne aux côtés de sa mère. La couverture les présentait dans des tenues bleu vif, verte et rose et montrait Heidi en train d’embrasser sa fille sur la joue.

« Seize ans est un bon âge », a déclaré Heidi au média. « Si vous êtes autorisé à conduire une voiture, vous pouvez aussi avoir un compte Instagram officiel et montrer votre visage. Et avoir le droit de commencer avec une couverture de Vogue est un privilège insensé. »

« La première offre (de mannequin) est arrivée quand j’avais seulement 12 ou 13 ans et provenait d’une marque que j’aimais porter : Brandy Melville », a ajouté Leni. « À ce moment-là, j’ai supplié ma mère, mais aucune chance. Maintenant, je comprends que cela aurait été trop tôt. »

La jolie petite veste de Lucy Hale

Lucy Hale a fait tourner les têtes lors du défilé Carolina Herrera lors de la Fashion Week de New York. L’actrice est arrivée au spectacle vêtue d’un short à carreaux rose et jaune et d’une veste assortie, mais a choisi de ne pas porter de chemise sous sa veste.

Elle a associé le look à un sac à main rose vif, des boucles d’oreilles en forme de goutte de pluie et une lèvre rouge. Alors qu’elle jouait depuis un certain temps, la popularité de Hale a augmenté lorsqu’elle a décroché le rôle d’Aria Hastings dans « Pretty Little Liars », l’une des meilleures émissions pour adolescents de l’époque. Un redémarrage de la série, « Pretty Little Liars: Original Sin », a récemment été créé, et le personnage de Hale a reçu un bref cri.

LUCY HALE EXPLIQUE SES RENCONTRES « NONNEGOCIABLES », POURQUOI ELLE PRÉFÈRE SOUVENT LES HOMMES PLUS ÂGÉS

« J’adore ça. Je suis heureuse de savoir qu’Aria et Ezra sont toujours là. C’est génial. L’équipe Aria et Ezra jusqu’au bout », a-t-elle déclaré lors d’une interview avec TVLine. « Est-ce que je serais ouvert à une apparition ? Ouais, définitivement. Je pense que ce serait amusant. Je suis tellement heureux que cette série se porte bien, et j’ai hâte de voir la deuxième saison. J’adore qu’ils soient je fais en quelque sorte des thèmes différents par saison.

Julianne Hough est au top des affaires

Julianne Hough a été aperçue marchant dans les rues de New York portant un long blazer noir, des collants et des talons noirs. Elle a associé le look à un sac à main noir, du vernis à ongles rouge et une lèvre rouge.

Le danseur professionnel a été annoncé comme nouveau co-animateur de « Danse avec les stars » en mars 2023, rejoignant le vainqueur de la saison 19, Alfonso Ribeiro, en remplacement de l’ancienne animatrice Tyra Banks.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« C’est un tel honneur de rejoindre « Danse avec les stars » en tant que co-animateur. L’émission occupe une place si spéciale dans mon cœur grâce aux nombreuses années et aux différents rôles auxquels j’ai eu le privilège de participer », a déclaré Hough. a déclaré à Variety en mars 2023. « L’incroyable équipe qui donne vie à la salle de bal tous les soirs est ma famille depuis 17 ans. … L’énergie est magnétique à chaque fois que vous entrez dans la salle de bal, et j’ai hâte de je le ressens à nouveau. »

Le style moderne de Sarah Hyland

Sarah Hyland a récemment été photographiée arrivant au dîner Frame Gidele au restaurant Jean’s à New York. L’actrice portait un short marron taille haute, un blazer marron et un soutien-gorge en dentelle noire pour sa soirée, en l’associant à des spectacles noirs, un sac à main noir et de petites créoles.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

L’actrice de « Modern Family » a récemment fait la une des journaux lorsqu’elle a révélé sur le podcast de son ancienne co-star Jesse Tyler Ferguson, « Dinner’s on Me with Jesse Tyler Ferguson », qu’elle souffrait souvent pendant le tournage de la série en raison de ses nombreux problèmes de santé liés à elle. diagnostic de dysplasie rénale.

« J’ai toujours été concentrée sur le simple fait de survivre et de connaître mes répliques… d’être là à 100% quand ils criaient ‘Action’ – puis de m’effondrer immédiatement quand ils criaient ‘Coupez' », a-t-elle déclaré sur le podcast. « Ils m’ont mis des talons hauts. … Ils n’avaient pas encore établi ma tenue et ils ont insisté sur le fait que je portais des talons. … C’était la douleur la plus atroce. »

Le look médaille d’or de Lindsey Vonn

Lindsey Vonn a assisté au défilé de mode Carolina Herrera à New York, portant une jupe et une cape noires et blanches assorties avec des fleurs et des vignes brodées dessus, sans haut en dessous.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le skieur professionnel a participé à quatre Jeux olympiques, remportant une médaille d’or et deux de bronze et huit championnats du monde. Dans une interview accordée à Fox News Digital en août 2023, elle a expliqué qu’elle ressentait toujours « un état de douleur constant » dans certains domaines, déclarant : « J’ai définitivement payé un lourd tribut pour le succès que j’ai eu dans ma carrière de skieur. Mais je n’ai aucun regret. « .