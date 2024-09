Kate Winslet est « très fière » de son corps après les commentaires de l’équipe de « Lee »

Avant de se lancer dans un portrait grand écran du photographe, Kate Winslet s’est vue dans Lee MillerLe travail de.

Le Oscar du meilleur acteur La gagnante a récemment confié qu’elle montrait fièrement la « version physique la plus douce » d’elle-même pour représenter le célèbre photojournaliste dans le prochain film Ellen Kuras– biopic réalisé Leedont la première aura lieu le 27 septembre dans les salles de cinéma.

Plus d’informations sur Deadline

Après avoir révélé précédemment qu’un membre de l’équipe sur le plateau lui a conseillé de rentrer son ventre Pour cacher ses « bourrelets » lors d’une scène topless, Winslet se souvient de sa réaction. « Tu crois que je ne sais pas que tu peux voir ça ? Je me suis juste dit : « Je vais bien », a-t-elle déclaré. Temps.

Elle a déclaré à propos des éloges concernant le « courage » de sa réponse : « Ce n’est pas du tout courageux. Je ne suis pas une ancienne directrice de poste qui se bat pour la justice, je ne suis pas en Ukraine. Je fais un travail qui compte pour moi. »

Dans LeeWinslet joue le rôle de la photographe éponyme dont la carrière a commencé comme mannequin avant d’être embauchée par Vogue pour documenter la Seconde Guerre mondiale. Le film met également en vedette Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Andy Samberg, Noémie Merlant, Josh O’Connor et Alexander Skarsgård.

Kate Winslet dans Lee.

L’actrice et défenseure de longue date de la positivité corporelle a expliqué qu’elle avait découvert le travail de Miller après que des amis lui aient envoyé une copie de « Nude Bent Forward » du photographe, une image en noir et blanc mettant en scène un modèle dont le corps ressemble à celui de Winslet.

« Le nombre de fois où on m’a envoyé cette image, en particulier, en supposant que mes fesses leur rappellent ces fesses », a-t-elle expliqué. « J’en suis très fière. J’aime ça chez moi. »

Winslet a déjà dit Le Bazar d’Harper Royaume-Uni qu’elle a fait un choix « délibéré » de arrêter de faire de l’exercice avant de prendre Lee« C’est ma vie qui est sur mon visage, et c’est important. Il ne me viendrait pas à l’idée de la dissimuler », a-t-elle expliqué.

« Je pense que les gens savent qu’il vaut mieux ne pas dire : « Tu devrais peut-être faire quelque chose pour ces rides »… Je me sens plus à l’aise avec moi-même à mesure que les années passent. Cela me permet de laisser les opinions des autres s’évaporer », a ajouté Winslet.

Le meilleur de Deadline

Inscrivez-vous pour Newsletter de Deadline. Pour les dernières nouvelles, suivez-nous sur Facebook, Gazouillementet Instagram.