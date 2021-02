Kate Winslet dit qu’elle souhaiterait avoir quelqu’un pour l’aider à la sauver de ses co-stars trop enthousiastes lors de scènes de sexe dans certaines de ses performances passées.

La star oscarisée de 45 ans a salué le travail des coordinateurs de l’intimité qui ont travaillé sur des projets de télévision et de cinéma ces dernières années pour aider les acteurs à se sentir en sécurité lors du tournage de scènes explicites.

Ayant elle-même figuré dans des scènes particulièrement érotiques au fil des ans, Kate a signalé qu’elle souhaitait qu’il y ait des gens sur le plateau pour l’aider à faire face à des co-stars légèrement trop enthousiastes.

Le Daily Mail cite l’actrice en déclarant: «J’aurais vraiment aimé les avoir dans le passé.

«J’aurais pu en finir avec cet ami.

«Cela aurait pu faire une différence pour moi au fil des ans.»

L’année dernière, Kate a joué dans le drame historique Ammonite qui a attiré l’attention sur des scènes de sexe qu’elle a partagées avec sa collègue actrice, Saoirse Ronan.

Parlant des scènes intimes laissées au mois d’août, Kate a expliqué qu’elle avait travaillé directement avec sa co-vedette de 26 ans pour les rendre « narratives ».

Elle a déclaré au Hollywood Reporter: «Saoirse et moi avons chorégraphié la scène nous-mêmes

«Ce n’est certainement pas comme manger un sandwich. Je pense juste que Saoirse et moi, nous nous sommes sentis vraiment en sécurité.

« [Director Francis Lee] était naturellement très nerveux. Et je lui ai juste dit: «Écoute, essayons de régler ça. Et nous l’avons fait. «Nous allons commencer ici. On va faire ça avec les baisers, les seins, tu vas là-bas, puis tu fais ça, puis tu montes ici.

«Je veux dire, nous avons marqué les rythmes de la scène pour nous ancrer dans quelque chose qui ne faisait que soutenir le récit.

«Je me suis senti le plus fier que j’aie jamais ressenti de faire une scène d’amour sur« Ammonite ». Et je me sentais de loin le moins gêné.