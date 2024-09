Kate Winslet devient la gourou des fans ayant des problèmes de corps

Kate Winslet est devenue un modèle pour les personnes qui souffrent de problèmes liés à l’âge.

L’un d’entre eux était la faible libido. Sur la question, une auditrice après son apparition sur Comment échouer podcast sur la façon de stimuler leurs désirs.

Dans une réponse, le Titanesque Star a déclaré que la solution à ce problème réside dans la TRT ou la thérapie de remplacement de la testostérone.

Le traitement est utilisé pour augmenter les niveaux de testostérone après qu’ils commencent à baisser avec l’âge.

« Parfois, les femmes connaissent une véritable baisse de libido parce qu’il se passe des problèmes avec leur thyroïde », a déclaré la femme de 48 ans, ajoutant : « Il se peut aussi que des problèmes se produisent avec votre niveau de testostérone. »

« Beaucoup de gens ne le savent pas, mais les femmes ont de la testostérone dans leur corps, et quand elle vient à manquer – comme les œufs – elle disparaît », a expliqué la mère de trois enfants.

« Et une fois qu’il est parti, il faut le remplacer et c’est quelque chose qui peut être fait et tu te sentiras à nouveau sexy… Je sais. »

Développant sa réponse, Le lecteur L’actrice a déclaré : « Je suggérerais pour votre physique de faire vérifier vos niveaux de thyroïde et de testostérone, car ces choses pourraient avoir un impact direct sur la façon dont vous vous sentez réellement. »

« Ce n’est pas de ta faute, nos corps sont bizarres et ils se comportent de manière étrange, surtout à mesure que nous vieillissons », a-t-elle poursuivi.

« Il pourrait donc y avoir une baisse de ces niveaux hormonaux chez vous qui contribue bien plus que vous ne le pensez à ce que vous ressentez à l’idée d’avoir des relations sexuelles avec votre petit ami, donc j’irais certainement de l’avant et je le ferais », a conclu Kate.