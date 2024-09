Kate Winslet déteste révéler le secret de « Titanic »

Titanesque a une scène très célèbre, mais la scène de la porte pendant le point culminant était sans doute la plus emblématique.

Gardant cela à l’esprit, Kate Winslet révèle une information privilégiée qui pourrait changer le point de vue des téléspectateurs.

Déjà, la scène a été beaucoup discutée par les fans après avoir pensé que la porte pourrait avoir un espace pour que Jack Dawson et Leonardo DiCaprio puissent entrer.

Ajoutant sa contribution au mélange, l’actrice oscarisée a déclaré sur le Heureux Triste Confus podcast selon lequel la scène a été tournée dans un tank « à hauteur de taille ».

« Eh bien, c’était un char assez gênant, celui-là », commença-t-elle. « Pour faire éclater une bulle, c’était à hauteur de taille, ce tank. Donc, au début, je me disais régulièrement : « Ugh, je peux juste aller faire pipi », puis je me levais, je descendais de la porte, je marchais jusqu’au bord du réservoir qui était à environ 20 pieds de là. »

« Et je devrais littéralement jeter ma jambe par-dessus, sortir du réservoir et aller faire pipi, puis revenir et ramper à nouveau jusqu’à la porte. »

Elle a plaisanté : « C’est terrible d’admettre ces choses… Leo est, j’en ai peur, agenouillé au fond du réservoir. Je ne devrais dire aucune de ces choses.

« James Cameron va m’appeler pour me dire : ‘Pourquoi tu leur dis tout ça ?’

L’actrice chevronnée a poursuivi : « Ce qui était étonnant avec les bords du réservoir, c’est qu’il s’agissait d’un réservoir à débordement, donc il y avait de l’eau qui coulait constamment et on pouvait entendre le bruit constant de l’eau. »