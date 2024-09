Kate Winslet détaille son « style » vestimentaire « amusant »

Kate Winslet vient de donner quelques conseils mode dignes d’intérêt !

L’actrice de 48 ans a expliqué que la clé pour avoir confiance en soi est de porter des vêtements dans lesquels vous êtes à l’aise et que cela vous permet d’assister à n’importe quel événement, d’une fête de famille à une afterparty très médiatisée.

Dans une conversation avec Harper’s Bazaar Royaume-Unile Titanesque La star a déclaré : « Je pense que ce que j’ai probablement appris, c’est que plus je me sens détendue et à l’aise, plus j’ai confiance en moi. »

Winslet a continué : « C’est en fait une chose assez importante à apprendre, car lorsque vous êtes sur un tapis rouge et que vous portez une robe corsetée et baleinée et que vous devez rester debout, poser et vous asseoir pendant de très longues périodes, il est important de se sentir à l’aise, sinon vous ne faites que souhaiter que l’occasion passe et vous voulez désespérément rentrer chez vous et mettre votre pyjama, ce qui n’est pas la bonne façon de se sentir.

« Vous devez avoir le sentiment de pouvoir porter quelque chose en toute confiance, de vous l’approprier et d’apprécier d’être dehors et de participer à l’occasion », a-t-elle ajouté.

Kate Winslet a expliqué en détail son style personnel : « Mon style personnel, d’une manière amusante, n’a pas beaucoup évolué. J’ai toujours été une fille qui porte des jeans, des t-shirts confortables et une belle veste. »