Kate Winslet a suivi une thérapie de remplacement de la testostérone pour stimuler sa libido

Kate Winslet n’hésite pas à faire une petite confession au lit.

La star de « Titanic », 48 ans, a révélé qu’elle avait suivi une thérapie de remplacement de la testostérone pour stimuler sa libido.

« Parfois, les femmes ont une véritable baisse de libido parce qu’il se passe des choses avec leur thyroïde », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse. Épisode du vendredi du podcast « Comment échouer » alors qu’elle prodiguait des conseils à un auditeur qui cherchait à réorganiser sa vie sexuelle.

« Il se pourrait aussi que votre taux de testostérone soit en cause. »

Kate Winslet a révélé qu'elle avait suivi une thérapie de remplacement de la testostérone pour stimuler sa libido.

L'actrice s'est confiée sur le vieillissement et ses effets sur sa libido lors de l'épisode de vendredi du podcast « How to Fail ».

« Beaucoup de gens ne le savent pas, mais les femmes ont de la testostérone dans leur corps, quand elle s’épuise, comme les ovules, elle disparaît, et une fois qu’elle disparaît, vous devez la remplacer et c’est quelque chose qui peut être fait et vous vous sentirez à nouveau sexy », a ajouté Winslet, qui s’est mariée avec son mari Edward Abel Smith en 2012.

L’actrice a également assuré à l’appelant que « ce n’est pas [her] « La faute » aux changements que subissent les corps des femmes.

« Nos corps sont bizarres et se comportent de manière étrange, surtout à mesure que nous vieillissons », a-t-elle déclaré.

« Beaucoup de gens ne le savent pas, mais les femmes ont de la testostérone dans leur corps, et quand elle s'épuise, comme les œufs, elle disparaît », a-t-elle déclaré.

« Nos corps sont bizarres et se comportent de manière étrange, surtout à mesure que nous vieillissons », a ajouté Winslet.

Elle a également averti l’auditeur que la baisse des niveaux d’hormones pourrait jouer un rôle plus important dans ses sentiments à l’égard de l’intimité, affirmant qu’elle devrait « absolument » faire vérifier ses niveaux.

Malgré les changements inévitables que subit le corps des femmes au fil du temps, Winslet a déclaré que de nombreux aspects positifs viennent avec l’âge.

« Je pense qu’en vieillissant, les femmes deviennent plus sexy, plus ancrées dans leur vérité, plus puissantes, plus capables de traverser le monde sans s’en soucier, ce qui est une chose qui les rend plus valorisantes », a-t-elle partagé, ajoutant : « Je dis tout le temps à mes amies : « Vous êtes superbes, vous êtes superbes. » »

Malgré les changements que subit le corps des femmes au fil du temps, la star de « Titanic » a déclaré qu'elle croyait toujours que de nombreuses améliorations surviennent avec l'âge.

« Je pense que les femmes, à mesure qu'elles vieillissent, deviennent plus sexy, plus ancrées dans leur vérité et plus puissantes », a-t-elle déclaré.

Elle a fait écho à un sentiment similaire dans son interview de septembre avec Harper’s Bazaar UK, déclarant au média qu’elle pense que les femmes « deviennent plus belles en vieillissant ».

« Nos visages reflètent davantage ce que nous sommes, ils s’intègrent mieux à notre structure osseuse, ils ont plus de vie, plus d’histoire », a-t-elle déclaré au magazine.

« J’ai également appris qu’il est important de prendre soin de soi de l’intérieur, pas seulement de la façon dont on mange et dont on prend soin de soi d’un point de vue nutritionnel, mais aussi de la façon dont on prend soin de soi d’un point de vue mental ; de la façon dont on se sent émotionnellement, physiquement, de sa place dans le monde, de la façon dont on évolue dans le monde, de la façon dont on vit avec intégrité et sincérité. »