Kate Winslet à propos de « Lee », de la nudité et d’une photo célèbre dans la baignoire d’Hitler

Lorsqu’elle a retroussé ses manches pour la première fois pour raconter l’histoire de Lee Miller, la star et première productrice Kate Winslet a été surprise qu’un film majeur sur le correspondant de guerre et photographe américain pionnier qui a couvert la Seconde Guerre mondiale pour le Vogue britannique n’ait pas été réalisé. avant.

« Sa vie était incroyablement riche et bien remplie », a déclaré Winslet à IndieWire lors de la promotion du film. « Elle a vécu de nombreuses versions différentes de cette vie dans son gigantesque chapitre. » Mais pour Winslet, la décennie que suit son film est celle où Lee est devenu Lee. « Elle est partie à la guerre en tant que femme d’âge moyen imparfaite, compliquée et déterminée », a déclaré Winslet. « Elle redéfinit pour moi la féminité comme signifiant résilience, courage, compassion et force. »

Plus stupéfiant pour Winslet, qui joue Miller avec une vigueur et une sensibilité physiques et émotionnelles, était la façon dont cette femme importante risquait d’être définie à travers le regard masculin de l’histoire.

« Si vous la cherchiez sur Google en 2015, date à laquelle j’ai commencé à développer le scénario, cela dirait : ‘L’ancienne muse et ex-amante de Man Ray, ancienne cover girl, ex mannequin de Vogue…’ Ce genre de propos légèrement sexualisés. , des étiquettes infantilisantes qui lui avaient été collées.

C’est donc devenu une mission de près d’une décennie pour Winslet de présenter Miller à un tout nouveau public qui n’avait peut-être pas entendu parler d’elle, pour s’assurer qu’ils rencontrent Miller pour la première fois de cette manière.

« Elle s’est rendue sur les lignes de front de la Seconde Guerre mondiale et a été la voix visuelle des victimes du conflit pour les lectrices du Vogue britannique à une époque où les femmes n’en avaient pas la permission », a déclaré Winslet. « J’ai demandé à son fils, Anthony Penrose, consultant créatif sur le film et un de mes partenaires très proches, pourquoi tous les autres [cinematic] les tentatives n’ont jamais été révélées. Et il a juste dit : « Honnêtement, les gens ne l’ont pas vraiment comprise. » Il y avait quelque chose dans la façon dont je voulais raconter son histoire qui l’a touché et lui a permis de tourner la page. Il avait une relation compliquée avec sa mère. Elle souffrait d’un SSPT chronique après la guerre, alors qu’elle l’élevait. Et leur relation était très, très difficile.

Astucieusement réalisé par la directrice de la photographie nominée aux Oscars Ellen Kuras – une ancienne collaboratrice de Winslet en tant que directrice de la photographie pour « Eternal Sunshine of the Spotless Mind » (2004) et « A Little Chaos » (2014) – et avec également Andrea Riseborough dans le rôle d’Audrey Withers, rédactrice en chef de Vogue. « Lee » est un puissant rappel de la contribution vitale des femmes à la société en temps de guerre et de l’importance de l’engagement à dire la vérité, un message qui résonne aujourd’hui.

L’interview suivante a été éditée et condensée pour plus de clarté.

IndieWire : Même si vous avez déjà travaillé comme producteur exécutif, c’est en fait le premier projet que vous avez entièrement produit. Il semble que ce soit une démarche très personnelle pour vous. Comment s’est passée cette expérience ?

Kate Winslet : Lorsque j’ai déjà produit des émissions télévisées, cela signifie réellement que vous avez des considérations créatives significatives lorsqu’il s’agit de prendre certaines des décisions importantes. Mais le rôle d’un producteur est celui qui lance le projet. Ils le font souvent. Ce sont eux qui y mettent parfois un peu de financement pour le maintenir à flot. Vous trouvez les scénaristes, vous trouvez le réalisateur, vous trouvez les acteurs, l’équipe, les lieux, tout cela. J’ai vu plus de documents de trésorerie et de notes de casting que je n’aurais jamais pu imaginer. Donc, du début à la fin, y compris en ce moment, ce travail est très prenant.

‘Lée’ avec la permission des attractions routières

Et c’était tout simplement extraordinaire : j’ai pu être la personne qui décrochait le téléphone ou envoyait un e-mail à nos principaux acteurs, leur demandant de venir nous rejoindre. Et je pourrais être la personne qui sélectionnait l’incroyable équipe que nous voulions vraiment avoir. Et beaucoup de ces personnes sont des gens que je connais depuis 25, 30 ans dans l’industrie cinématographique et avec qui j’ai grandi dans le monde du cinéma indépendant. Et donc ces gens savaient aussi ce que signifiait venir nous rejoindre en tant qu’équipe. Et ils savaient aussi ce que signifiait faire partie de ce film indépendant, et quelle grande énergie il fallait y consacrer pour continuer à gravir une montagne. C’est donc ainsi que c’était et cela continue d’être. Et je ne pourrais pas me sentir plus privilégié et reconnaissant.

L’une de ces collaboratrices est l’incroyable Ellen Kuras, que nous connaissons avant tout comme une brillante directrice de la photographie. Et vous avez déjà travaillé avec elle à plusieurs reprises, notamment sur « Eternal Sunshine of the Spotless Mind ». Puisque vous avez mentionné que vous vouliez que Lee ne soit pas défini par le regard masculin, avoir une femme réalisatrice a dû être extrêmement important.

Il était vraiment essentiel que nous ayons cela. Autrement, cela n’aurait pas eu de sens pour moi moralement, connaissant tout ce que Lee représentait. Je savais qu’Ellen s’était lancée dans l’espace télévisuel grâce à ses talents phénoménaux de narration visuelle et sa vaste expérience, mais elle n’avait jamais réalisé de long métrage. Et je suis convaincu qu’il faut aider les gens à faire leur travail au mieux de leurs capacités et leur donner cette opportunité. C’était vraiment tout simplement fantastique. Nous avons pu planifier ensemble à quoi ressemblerait ce film. Et avec Kate Solomon, ma partenaire de production, nous étions tous vraiment cette équipe de femmes.

Nous avions un équipage composé d’hommes et de femmes, ce dont nous étions extrêmement fiers. Cela faisait une énorme différence d’avoir cette énergie féminine à tout moment. Ce sentiment de résilience, ce sentiment de détermination, ces merveilleuses compétences multitâches que les femmes possèdent vraiment… Cela nous a vraiment été d’une grande utilité pour réaliser ce film et honorer l’énergie de Lee, le courage et la détermination dont elle avait. Nous avons vraiment essayé de faire le film avec ces mêmes valeurs.

Le regard féminin que vous avez mentionné signifie différentes choses. L’une des façons dont cela se remarque dans ce film est une approche concrète de la nudité. Nous saisissons le sentiment de liberté ressenti par Lee, mais elle est toujours capturée avec sensibilité.

À cette époque particulière de l’histoire, de nombreuses personnes étaient en réalité extraordinairement libres et expérimentales. Nous voulions nous assurer que chaque fois que nous voyons Lee nue à l’écran, c’est selon ses conditions. Nous ne la sexualisons jamais de quelque manière que ce soit. On ne la voit sous une forme de nudité que lorsqu’elle choisit et qu’elle décide. C’était absolument crucial. Cela ajoutait également à quel point elle était puissante dans son vrai moi. Elle avait des défauts et était parfois fracturée émotionnellement, mais elle était très libre, acceptante et intacte dans sa relation avec son moi physique. J’ai trouvé que c’était non seulement rafraîchissant, mais vital, surtout maintenant. Lee était une femme contemporaine il y a 80 ans – elle a redéfini la féminité pour désigner toutes les choses extraordinaires avec lesquelles nous, les femmes, vivons aujourd’hui notre vie. Et nous élevons nos filles de cette façon. Il y a donc quelque chose de si moderne dans la façon dont elle a parcouru le monde. Cela m’est resté et continuera de m’inspirer au-delà de ce moment.

‘Lée’ avec la permission des attractions routières

Vous aviez un accès complet aux archives de Lee Miller, ce qui signifiait également avoir accès à ses vrais vêtements. Cela a dû être une expérience incroyable en tant qu’acteur et producteur.

J’ai pu non seulement toucher et sentir ses vêtements, mais aussi mesurer l’espace entre les boutons de son uniforme de correspondante de guerre, ou voir comment le tailleur avait mis certaines choses dans le dos de sa jupe. Lee, étant Lee, a apporté son uniforme jusqu’à son tailleur préféré à Savile Row, qui l’a absolument adapté au corps de Lee à un pouce de sa vie. C’est donc là que le fait d’être avec ses vêtements signifiait vraiment beaucoup : j’ai pu voir à quel point elle avait réfléchi à l’apparence de ces choses, à la façon dont elle avait choisi ces tissus.

Ils ont trouvé une boîte dans les archives qui disait sur le côté « Rags ». Et ils ont ouvert cette boîte, m’ont appelé et m’ont dit : « Kate, je pense que tu dois venir. Vous n’allez pas croire cela. À l’intérieur se trouvaient plus de 30 tenues de Lee que nous l’avons vue porter dans des images célèbres d’elle. Ils étaient tous bien là. Et elle les avait très joliment conservés entre des feuilles de papier pour qu’ils ne moisissent pas. Notre costumier, Michael O’Connor, a pu copier numériquement ces tissus, les recréer et les intégrer dans notre film. Il était entièrement derrière moi sur ce point, car l’authenticité était extrêmement importante pour notre film.

L’une des séquences les plus significatives et les plus inquiétantes du film est la célèbre photographie prise dans la baignoire d’Hitler. Qu’avez-vous ressenti en recréant ce moment ?

Parce qu’il s’agit d’une image tellement emblématique de Lee, il faut entrer dans beaucoup de détails pour essayer de calculer comment elle est arrivée à se trouver dans cet espace en premier lieu. C’était quelque chose pour lequel nous nous sentions le plus responsables, en veillant à ce que notre récit soit aussi véridique que nous le pensions par rapport à ce qu’elle aurait ressenti et ce qu’elle aurait pensé. La chose la plus importante à souligner est que pour Lee, je ne pense pas que ce moment de se laver après six semaines sans toucher à l’eau chaude et sans même changer de vêtements (et c’est un fait) aurait été presque aussi important que d’escalader. à leur arrivée à la libération de Dachau dans un wagon rempli de cadavres.

Et c’est là que Lee se distinguait vraiment des autres photographes, des photographes masculins, qui se tenaient souvent dehors, regardant à l’intérieur ou se tenant en retrait et observant ou photographiant les soldats et les coups de feu. Lee a grimpé et s’est tenue au milieu des circonstances, de la situation qu’elle documentait afin de pouvoir véritablement se plonger dans le témoignage, dans le rôle de cette voix visuelle pour les victimes du conflit. Et sans elle et d’autres femmes comme elle, qui étaient très peu nombreuses, nous n’aurions pas les histoires de ces victimes. Et il se peut qu’on ne leur ait jamais dit ou montré de cette façon. Les gens ne savaient pas ce qui était arrivé à six millions de personnes, et Lee était là le jour où ils ont découvert ces atrocités. Et avoir le courage, la détermination et la grâce dont elle a fait preuve pour honorer les histoires des victimes est tout simplement absolument extraordinaire.

‘Lée’

Si l’on pouvait parler d’une ligne directrice dans votre travail, vous semblez être attiré par des femmes comme Lee Miller, des femmes qui n’acceptent pas de réponse négative. Ils ont soif de quelque chose de plus, une soif de vivre. Pensez-vous à ces liens, et cela fait-il partie de la façon dont vous choisissez vos rôles ?

J’aimerais pouvoir vous dire : « Oh, c’est ce que je fais. » [Laughs] Mais je ne sais pas. Parfois, c’est juste un sentiment. Parfois, ce sont les mots sur la page, quelque chose que je n’arrive pas à sortir de ma tête. Je ne fais pas vraiment de lien entre chacun des rôles que je joue, car ils occupent tous une place différente en moi. Parfois, je me retrouve à dire oui à quelque chose et je me sens tellement intimidé par la perspective de jouer ce rôle que je me dis : « Oh mon Dieu, je ne peux pas. Comment vais-je pouvoir faire ça ? Et croyez-moi, le processus de développement de « Lee », qui a duré initialement cinq ans, de 2015 à 2020 – en faisant participer les scénaristes et en travaillant vraiment dans les archives avec Anthony Penrose et en s’assurant que nous racontions une histoire à laquelle nous croyions tous. à l’unanimité – c’était tellement écrasant. Plus je la connaissais, plus je réalisais qu’elle était inspirante et importante.

Et il y avait beaucoup de similitudes entre elle et moi en termes d’intention et d’intégrité ; en ce qui concerne ce qui compte, comment ne pas se cacher derrière la vérité et comment ne pas accepter la réponse négative. Et je me suis dit : « Oh ouais, je peux tout à fait comprendre pourquoi elle ferait ça. » Elle était incroyablement courageuse mais elle n’était pas intrépide. Et elle a parlé de ressentir une peur énorme, comme on le comprendrait. Mais c’était une personne prête à prendre des risques et à affronter les choses de front. Tout simplement extraordinaire, puissant et inspirant.

Maintenant que vous avez produit ce film, peut-on s’attendre à d’autres apparitions derrière la caméra de votre part ? De nouveau dans le fauteuil du producteur, ou peut-être en tant que réalisateur ? Est-ce que tu penses à ça ?

Probablement. Je veux dire, je suis absolument engagé dans certaines choses qui impliqueraient que je sois producteur. Il se passe des choses et c’est excitant.

« Lee » ouvre dans certains cinémas le 27 septembre.