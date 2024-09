Kate Winslet, 48 ans, fait une confession surprise sur sa sexualité : « Plus juteuse et plus sexy »

Kate Winslet ne se retient pas.

La femme de 48 ans a récemment révélé qu’elle avait amélioré sa vie sexuelle en suivant une thérapie de remplacement de la testostérone.

Winslet, qui s’est mariée avec son mari Edward Abel Smith en 2012, a conseillé un auditeur sur la Podcast « Comment échouer » Vendredi, ils ont demandé des conseils pour redécouvrir leur libido.

Kate Winslet à l’événement FYC pour « The Regime » qui s’est tenu au Paramount Theatre le 5 juin 2024 à Los Angeles, Californie. Variété via Getty Images

La star de « Titanic » a admis qu’elle se sentait à nouveau « sexy » après le traitement, connu sous le nom de TRT, qui est délivré sur ordonnance et aide à restaurer les niveaux de testostérone, selon le Clinique Mayo.

Winslet a encouragé les femmes qui ont vu leur libido chuter ces derniers temps à vérifier leur taux de testostérone, car elle pense que cela pourrait être la cause d’une faible libido.

« Parfois, les femmes connaissent une baisse de libido importante parce qu’il se passe des problèmes avec leur thyroïde », explique-t-elle. « Il se peut aussi que leur taux de testostérone soit en cause. »

Edward Abel Smith et Kate Winslet sont vus quittant un hôtel le 6 octobre 2015 à New York. Images GC

Bien que certains puissent penser que le traitement est principalement destiné aux hommes, Winslet explique que ce n’est pas le cas.

« Beaucoup de gens ne le savent pas, mais les femmes ont de la testostérone dans leur corps. Quand elle s’épuise, comme les ovules, elle disparaît. Une fois qu’elle est épuisée, vous devez la remplacer. C’est quelque chose qui peut être fait et vous vous sentirez à nouveau sexy », a avoué Winslet. « Je sais. »

La star de « Mare of Easttown » a continué à prodiguer des conseils à la femme qui l’appelait, lui suggérant de faire « vérifier son taux de thyroïde ».

L’actrice Kate Winslet et son mari assistent au « Prix de Diane Longines 2014 ». Getty Images

« Et vos niveaux de testostérone sont bien vérifiés, car ces choses pourraient avoir un impact direct sur la façon dont vous vous sentez réellement », a noté Winslet.

L’icône hollywoodienne a clairement montré que les femmes ne devraient pas se blâmer pour les changements qu’elles vivent.

« Ce n’est pas de ta faute, nos corps sont bizarres et se comportent de manière étrange, surtout quand on vieillit », a déclaré Winslet. « Il se peut donc que tes niveaux hormonaux chutent, ce qui contribue bien plus que tu ne le penses à ce que tu ressens à l’idée d’avoir des relations sexuelles avec ton petit ami, donc je te conseille vivement de le faire. »

Parallèlement, l’actrice britannique estime également que les femmes deviennent plus « sexy » avec l’âge.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle se sentait aujourd’hui par rapport à son corps, Winslet s’est exclamée : « Je suis très bien avec lui, je trouve que j’ai une allure incroyable. Nous devons l’assumer, c’est la clé. »

Kate Winslet assiste à Vogue World : Londres 2023 au Theatre Royal Drury. Darren Gerrish/WireImage

« Je pense que les femmes, en vieillissant, deviennent plus sexy, plus ancrées dans leur vérité, plus puissantes, plus capables de se déplacer dans le monde sans s’en soucier, ce qui est une chose qui les rend plus fortes », a déclaré Winslet à l’animatrice Elizabeth Day. « Je dis tout le temps à mes amies : « vous êtes superbes, vous êtes superbes ». »

Winslet et Smith ont commencé à sortir ensemble en 2011 et se sont mariés un an plus tard.

« Il n’avait pas particulièrement prévu de rencontrer et d’épouser une femme qui est sous le feu des projecteurs et qui a donc été jugée de la sorte », a-t-elle déclaré. a déclaré au New York Times de son mari en 2021, notant : « Il est végétalien, fait du yoga, des exercices de respiration et nage en eau froide. »