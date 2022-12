Kate Walsh à la fin de “Grey’s Anatomy” et pourquoi il est si difficile de raconter une blague dans la culture moderne

Kate Walsh a été présentée sous le nom de Dr Addison Montgomery aux téléspectateurs de “Grey’s Anatomy” en mai 2005, et a depuis captivé les fans avec des visites sporadiques à la série.

Elle est revenue à l’origine la saison dernière, car on lui avait dit que le drame médical de longue date d’ABC touchait à sa fin après 18 saisons.

“J’y suis retournée la saison dernière parce qu’ils m’ont dit : « C’est la dernière saison »”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital. “J’étais comme, ‘Appelle-moi quand ce sera la dernière saison et je reviendrai. Je veux que ce soit vraiment spécial.'”

“Ce n’est pas hallucinant – ça continue, mais l’écriture est meilleure que jamais. Les scénarios sont incroyables. Cette année, c’est un scénario vraiment puissant pour mon personnage – je suis vraiment dedans, et j’adore revenir en arrière et de suite », a-t-elle dit.

En ce qui concerne le moment où la série s’arrêtera réellement? Cela, Walsh n’en est pas sûr. “C’est une série bien-aimée… Ellen va en quelque sorte sortir, puis elle va probablement entrer et sortir, j’imagine”, a-t-elle déclaré à propos du récent départ d’Ellen Pompeo, qui est l’actrice principale de la série depuis le début.

“C’est une plate-forme incroyable pour parler de problèmes sociaux… Je pense juste que ça continue parce que les fans adorent ça et c’est une infrastructure qui fonctionne.”

Cette saison, le personnage fictif de Walsh, un OB / GYN spécialisé en chirurgie néonatale, est passionné par le renversement réel de Roe v. Wade et par la façon dont les droits reproductifs des femmes en ont été affectés.

“Quand nous parlions de ma venue cette saison, nous avons discuté de toute cette histoire, et j’étais vraiment dedans”, a déclaré Walsh à propos de son retour, pour la saison 19.

“Une partie de la magie de l’art – qu’il s’agisse de la grande littérature ou de la télévision, du cinéma ou de la peinture – nous relie. Cette narration est plus puissante que beaucoup de choses que vous pouvez faire dans le secteur privé… C’est un connecteur”, dit-elle.

Parlant de son arche cette saison, Walsh a déclaré : “C’est vraiment important, je sais pour la série, de raconter toutes les facettes d’une histoire. Et de vraiment la regarder sous tous les angles. Et d’avoir de l’empathie et une connexion… Je suis ravie et heureuse de participer.”

“C’est une époque folle dans le monde et beaucoup de changements dans la culture, et les droits civils sont retirés aux gens et je pense que c’est incroyable d’avoir une plate-forme pour l’explorer théâtralement, vous savez?”

De 2007 à 2013, Walsh a eu sa propre émission dérivée, “Private Practice”, qui a entouré le départ du Dr Montgomery de Seattle et sa nouvelle vie à Los Angeles.

Dans une récente interview avec “Good Morning America”, la créatrice de “Grey’s” et “Private Practice”, Shonda Rhimes, a fait allusion à son intérêt à redémarrer cette dernière émission.

“En fait, j’ai l’impression que nous n’avons pas fini de raconter nos histoires sur” Private Practice “”, a-t-elle déclaré. “Nous avions tellement plus à dire avec ces personnages.”

Alors que Walsh a précisé qu’elle n’avait pas parlé avec Rhimes sur le sujet, elle a rapidement ajouté : “Le casting – nous avons tous encore une chaîne WhatsApp très active. Nous sommes très proches. C’est quelque chose que, je – nous aimerions aussi faire … Je parie que les gens voudraient revenir et le faire.”

Quelque chose que Walsh n’a pas fait depuis un certain temps est d’exercer son drôle d’os, en faisant de la comédie en direct.

Quand elle était plus jeune et vivait à New York, Walsh, aujourd’hui âgée de 55 ans, était membre de la troupe de comédie Burn Manhattan.

S’exprimant maintenant sur la comédie, Walsh explique qu’elle pense que les temps ont changé.

“C’est pratiquement impossible de faire ça”, dit-elle à propos d’une émission en direct. “Il faudrait que les gens mettent leur téléphone dans un panier – il faudrait qu’il soit super verrouillé.”

Walsh, qui vit maintenant en Australie, dit qu’elle sait que pendant COVID, son collègue acteur et comédien Sacha Baron Cohen a joué avec ces restrictions.

“Je pense que c’est une période vraiment difficile pour être drôle. Parce qu’une partie de l’humour est – eh bien, c’est définitivement de l’autodérision, mais c’est, vous savez, faire la lumière sur des choses vraiment difficiles”, a-t-elle expliqué.

“Cela fait partie de la catharsis et de sa libération et de la connectivité, et c’est comme ça, vous savez, j’ai grandi.”

Elle a poursuivi en disant que la télévision de son époque ne prospérerait probablement pas dans le monde moderne d’aujourd’hui. “Je veux dire yah, les émissions que j’ai grandi en regardant, je veux dire” All in the Family “…” MASH “- toutes ces choses que vous seriez comme, ‘Attendez… vous n’obtiendriez probablement pas cette émission à la télévision aujourd’hui .'”

Walsh a expliqué pourquoi il est si difficile de raconter une blague dans la société d’aujourd’hui.

“C’est malheureux… parce que vous commencez à censurer”, a-t-elle déclaré. Elle dit que “pour obtenir une bonne blague, vous devez trouver environ neuf blagues terribles” et que “vous devez être capable d’échouer et d’être exposé, et de faire des erreurs”.

Cela étant dit, Walsh a précisé que cela ne signifie pas que vous pouvez “être abusif ou quoi que ce soit” dans votre comédie.

“C’est juste que vous devez être capable d’être faillible pour être vraiment créatif. Et si vous entrez dans une culture où c’est trop enfermé, je pense que c’est vraiment délicat et malheureux.”

En ce qui concerne ce qu’elle considère comme interdit dans la zone de la comédie, Walsh admet : “Je ne pense même pas comme ça.”

Au lieu de cela, Walsh pense principalement à ses deux animaux bien-aimés : son chien Rosie, 15 ans et son chat Pablo, 18 ans.

Avec son nouveau partenariat avec Purina’s Tidy Cats, Walsh est heureuse de remettre les pendules à l’heure sur ce à quoi ressemble une femme-chat.

“Je voulais renommer la ‘Cat Lady’ depuis longtemps – allez, nous sommes vraiment très cool”, a-t-elle noté.

Walsh était ravi de s’associer à Tidy Cats et à leur litière légère, qui, selon leur communiqué de presse, est une option sans poussière à 99,9 % pour les félins qui permet un contrôle continu des odeurs dans un espace.

“Juste cette idée que vous pouvez avoir une magnifique maison pour les vacances… les humains et les animaux peuvent coexister pendant une période festive et mouvementée”, a-t-elle partagé.