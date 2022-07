Kate Upton étourdit en mini robe avec son mari Justin Verlander et sa fille Geneviève sur le tapis rouge des étoiles de la MLB

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kate Upton a montré sa célèbre figure aux côtés de son mari, le lanceur des Houston Astros Justin Verlander, et de leur fille Geneviève au 2022 MLB All-Star Game Red Carpet Show.

Mardi, le trio était tout sourire alors qu’il posait joyeusement pour des photographes à Los Angeles. Le mannequin, 30 ans, a présenté ses jambes prêtes pour le défilé tout en portant une mini-robe blanche à épaules dénudées. Elle a complété le look avec une ceinture blanche pour serrer sa taille, des talons aiguilles à lanières et des tresses blondes élégantes.

Son beau, 39 ans, portait un costume à rayures beige avec des baskets blanches et des lunettes de soleil.

Le couple a commencé à se fréquenter en 2014 et a annoncé ses fiançailles en 2016. Le couple a dit “oui” en 2017 et a accueilli leur fille en 2018.

Le natif du Michigan, qui a grandi en Floride, a fait sensation avec Sports Illustrated Swimsuit en 2011 et est devenu la recrue de l’année. Upton a décroché des couvertures consécutives en 2012 et 2013. En 2014, Upton a joué dans un tournage en apesanteur à Cap Canaveral. En 2017, elle fait sa troisième apparition en couverture.

Au plus fort de la pandémie de coronavirus, Upton a fait la une des journaux pour avoir suivi les entraînements en quarantaine. Son entraîneur personnel, Ben Bruno, a détaillé sa routine de fitness sur les réseaux sociaux.

“C’est tellement génial. @kateupton fait 11 fentes inversées par jambe avec un kettlebell de 53 livres (24 kilogrammes), avec une excellente forme. C’est un vrai travail!” il a écrit à côté d’une vidéo Instagram de la star de la couverture de Sports Illustrated en train de transpirer.

“Kate et moi sommes de part et d’autre du pays, mais nous nous sommes entraînés à distance via Facetime et elle s’est entraînée 52 des 58 derniers jours depuis son salon. Elle a trois kettlebells, un groupe et un ballon de stabilité – c’est – mais nous avons réussi à faire 52 excellents entraînements et à continuer à devenir plus forts et plus en forme”, a ajouté Bruno.

“J’adore son attitude à l’égard de l’entraînement. Chaque fois que je lui donne la possibilité de garder le même poids ou d’augmenter, elle choisit toujours d’augmenter”, a complimenté la professionnelle du fitness.

Upton a joyeusement intégré Geneviève dans ses séances d’entraînement.

“Ma petite fille est mon ajout préféré à mes séances d’entraînement @strong4mefit”, a-t-elle légendé une vidéo montrant comment elle tient le bébé tout en se précipitant.

En 2021, Upton a détaillé comment elle prend soin de sa peau “sensible” tout en vivant en Floride.

Son régime de soins de la peau comprend “beaucoup de sérums” avec de l’acide hyaluronique et des crèmes hydratantes, a rapporté le magazine People.

“J’ai beaucoup aimé les masques lumineux à LED”, a déclaré Upton au point de vente. “Cela aide même mon teint, parce que… le mélasma.”

Upton est également une adepte des masques faciaux et utilise un rouleau à glace qui, selon elle, aide à réduire les “poches”.

“Définitivement, plus je me rapproche de 30 ans, plus je vois de changements dans ma peau et dans la récupération, ce qui ajoute au besoin de plus de sommeil”, a-t-elle partagé. “Mais je me sens aussi vraiment heureux là où j’en suis dans ma vie. Alors j’essaie toujours de me concentrer là-dessus. Pas sur le nombre.”