Kate Upton et Justin Verlander barbotent à Saint-Barth après un énorme contrat avec les Mets de New York

Après avoir obtenu son deuxième titre de la Série mondiale en novembre et un contrat de 86 millions de dollars avec les Mets de New York il y a moins de deux semaines, Justin Verlander et sa femme mannequin devenue actrice, Kate Upton, profitent du soleil pendant leur mémorable off- saison.

Photographié au Gyp Sea Beach Club sur Pelican Beach, le couple profite actuellement de ses vacances à Saint-Barth.

Upton, a présenté son corps de bikini qui a honoré trois fois la couverture de Sports Illustrated, dans un bikini bleu marine, un bob noir et des lunettes de soleil œil-de-chat blanches.

La femme de 30 ans est l’arrière-petite-fille de Frederick Upton, co-fondateur de Whirpool Coorporation, dont la valeur actuelle est estimée à 7,86 milliards de dollars.

KATE UPTON CRASHES FOX EST PRÊT À CÉLÉBRER AVEC SON MARI JUSTIN VERLANDER: “IL EST UN TEL ARTISTE”

Le double vainqueur de Cy-Young a enfilé des caleçons à motif turquoise et portait également ses lunettes de soleil.

Alors que le couple semble être en vacances avec des amis, ils ont passé du temps ensemble dans l’eau, les bras d’Upton enroulés autour de son mari joueur de baseball.

À un moment donné, les choses sont devenues idiotes entre le duo, marié depuis 2017.

Verlander a été capturée derrière Upton, la jetant à l’eau.

Sur la photo, une Upton surprise ne porte pas encore son bob.

Verlander et Upton ne sont pas étrangers aux îles. Ils ont rendu leur relation publique pour la première fois en 2013 lorsqu’ils ont été photographiés ensemble à Saint-Thomas. Après une brève séparation plus tard cette année-là, le couple s’est reconnecté en 2014 et ils se sont fiancés deux ans plus tard.

En novembre 2017, quelques jours seulement après avoir remporté sa première série mondiale avec les Astros de Houston, Verlander et Upton se sont mariés en Italie.

Un an plus tard, ils accueillent leur fille, Geneviève.