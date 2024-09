Kate Upton découpe son haut court sans soutien-gorge avec des ciseaux

Kate Upton a été qualifiée de « ringarde » pour avoir demandé si son petit haut court était « trop long » avant de le découper en vidéo, mais les fans qui ont vu le Écuyer Les images ne l’ont pas dérangé. En 2017, le magazine a mis en ligne une vidéo osée du mannequin, la montrant dans une minuscule paire de sous-vêtements et un haut court léger, et elle était sur le point de montrer encore plus de peau. Jouant avec son haut tout en affichant ses courbes de rêve, Kate a finalement demandé une paire de ciseaux et, lorsqu’elle les a reçus, a commencé à couper son haut. La publication a maintenant dépassé les 70 000 vues.