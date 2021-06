Kate Spencer de Coronation Street révèle qu’elle est fiancée à son petit ami Paul après une proposition romantique

Kate Spencer de CORONATION Street a révélé celle de son petit ami Paul Walker proposition romantique – et elle a dit oui, « un million de fois ».

L’actrice de Grace Vickers, 29 ans, rayonnait de bonheur en montrant sa bague de fiançailles.

Kate Spencer épouse son petit ami Paul Walker

Elle a déclaré aux fans: « Après le steak Tomahawk, avant le Tiramisu, et avec un café à la main, il m’a transformé en un désordre absolu. Un million de fois, complètement et totalement oui.

La star émotive a ensuite utilisé de doux hashtags sur sa publication Instagram, notamment « épouser mon meilleur ami » et « toutes les larmes ».

Kate a rejoint les pavés en 2019 en tant que Spencer, l’ancienne petite amie de Michael Bailey.

Elle a également joué dans Doctors et Survive the Night à la télévision ainsi que sur scène dans Alice au pays des merveilles et Great Expectations.

Le couple a emménagé ensemble l'année dernière

Avant de décrocher son concert à Corrie, la femme de 29 ans a perdu quatre pierres dans une tentative dramatique de changer son image.

Avec l’aide du boxeur professionnel Paul, la star du savon a perdu du poids en combinant course, boxe et yoga.

Le couple est resté en forme pendant le confinement





Kate a remporté cinq demi-marathons en un an.

Elle a emménagé avec son petit-ami de l’époque, Paul, à Nottingham en mars 2020.