Kate, princesse de Galles, hospitalisée pour une opération abdominale prévue, selon le palais de Kensington

Kate, la princesse de Galles, a été hospitalisée pour une intervention chirurgicale abdominale prévue, a annoncé mercredi le palais de Kensington dans un communiqué. Le Royal britannique devait rester à l’hôpital pendant dix à 14 jours.

Le communiqué ne précise pas le but de l’opération, affirmant que Kate “espère que le public comprendra son désir de maintenir autant de normalité que possible pour ses enfants et son souhait que ses informations médicales personnelles restent confidentielles”.

Très peu de temps après que la nouvelle ait été révélée par la résidence officielle de Kate et de son mari William, le prince de Galles, le palais de Buckingham a publié une déclaration disant que le père de William, le roi Charles IIIserait admis à l’hôpital la semaine prochaine pour une procédure visant à traiter une hypertrophie de la prostate.

“Comme des milliers d’hommes chaque année, le roi a cherché un traitement pour une hypertrophie de la prostate. L’état de Sa Majesté est bénin et il se rendra à l’hôpital la semaine prochaine pour une procédure corrective”, a déclaré le palais de Buckingham dans son communiqué, ajoutant que le monarque reporter ses engagements publics « pour une courte période de récupération ».

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



La déclaration du palais de Kensington comprenait des excuses de Kate pour avoir dû reporter ses propres engagements à venir.

Kate, princesse de Galles, de Grande-Bretagne, sourit alors qu’elle arrive pour assister à un service de chants de Noël à l’abbaye de Westminster à Londres, le 8 décembre 2023. Chris Jackson/Piscine/AFP/Getty



Kensington Palace a confirmé à CBS News que Kate n’était pas aux prises avec un cancer et que William manquerait certains futurs engagements avec sa femme.

“L’opération a réussi”, a déclaré le palais de Kensington, mais “sur la base des avis médicaux actuels”, il est “peu probable que la princesse de Galles reprenne ses fonctions publiques avant Pâques”.

Le communiqué indique que Kate “a hâte de rétablir autant (d’engagements) que possible, dès que possible”.

Le mari de Kate, William, le fils aîné du roi Charles, est prochain sur la liste pour hériter du trône britannique.



La famille royale du prince William et de Kate 89 photos

William et Kate ont trois enfants, Prince George, 10 ans, la princesse Charlotte, 8 ans, et le prince Louis, 5 ans.

La princesse est généralement en bonne santé et active, pratiquant de nombreux sports, mais au cours de ses trois grossesses, elle a souffert de hyperémèse gravidiqueune forme grave de nausées matinales qui l’a empêchée d’assister aux événements royaux dans les semaines précédant ses accouchements.

Plus