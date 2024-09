Kate, princesse de Galles, fait sa première apparition après un traitement contre le cancer

LONDRES, Royaume-Uni –

Kate, la princesse de Galles, a fait sa première apparition publique dimanche depuis qu’elle a annoncé qu’elle avait terminé sa chimiothérapie et qu’elle reprendrait certaines fonctions publiques.

Kate et son mari, le prince William, ont été vus dimanche à l’église avec le roi Charles III et la reine Camilla près de leur domaine royal de Balmoral en Écosse.

Le 9 septembre, Kate Middleton, 42 ans, a annoncé qu’elle avait terminé son traitement six mois après avoir révélé qu’elle souffrait d’un type de cancer non révélé. Son annonce est intervenue six semaines après que Buckingham Palace a annoncé que le roi était traité pour un cancer.

Dans une vidéo annonçant ses progrès, elle a déclaré que le chemin vers un rétablissement complet serait long et qu’elle le prendrait jour après jour. Elle a ajouté qu’elle entreprendrait quelques engagements limités jusqu’à la fin de l’année.

Bien qu’elle se soit éloignée de la plupart des activités publiques pendant son traitement, Kate a fait deux apparitions plus tôt cette année. Tout d’abord, lors du défilé d’anniversaire du roi en juin, connu sous le nom de Trooping the Colour, et plus récemment lors de la finale masculine à Wimbledon en juillet, où elle a reçu une ovation debout.