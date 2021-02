Katie Price a sauvagement décrit les « lingettes humides » de ses ex-partenaires alors qu’elle parlait de son dernier beau Carl Woods.

La star de télé-réalité de 42 ans a déclaré qu’elle avait la chance d’avoir un « homme décent » à Carl, qu’elle espère épouser cette année au hotspot TOWIE Sheesh.

S’exprimant sur l’application Stero sur la façon dont elle a rencontré l’ancienne star de Love Island, Carl, Katie a déclaré qu’elle avait appelé son amie Rochelle Wood pour lui demander de l’aide pour trouver quelqu’un digne de ses affections.

«Je lui ai dit:« Allez, tu dois connaître un gars décent pour moi au lieu de toutes les lingettes humides que je préfère »», a expliqué Katie.

Rochelle a ensuite donné le numéro de son Carl – qui était en vacances avec une autre femme lorsque le Pricey a pris contact.

«Je ne savais pas que tu étais avec une fille – même si tu aurais probablement souhaité que tu sois avec moi,» dit Katie à Carl.









Carl s’est ensuite exprimé pour dire aux auditeurs comment il est tombé sur Katie à Sheesh mais ne l’a pas reconnue comme étant célèbre.

«Je pensais juste que c’était une nana sexy dans le coin», admit-il.

«Elle est passée et est allée au bar et je suis allé lui parler.

«En arrivant au bar, elle est passée et m'a dit – et ce sont ses mots exacts – 'Cor, j'aime un peu de toi.' »







(Image: Instagram)









(Image: WireImage)



Une amoureuse Katie a déclaré que leur relation ultérieure était venue très naturellement et qu’elle avait de la chance que toute sa famille s’entende aussi avec Carl.

La star de My Crazy Life a eu une série de romances de haut niveau ces dernières années – y compris trois mariages ratés et sept engagements condamnés.

Elle partage les enfants Junior et Princess avec l’ex Peter Andre et Jett et Bunny avec le troisième mari Kieran Hayler.







(Image: katieprice / Instagram)



Alors qu’elle a accueilli son aîné Harvey avec l’ancien petit ami Dwight Yorke, qui n’a aucune relation avec leur fils.

Bien qu’elle ait les mains pleines avec ses cinq enfants, une couveuse Katie n’a pas caché son désir d’accueillir le bébé numéro six avec Carl, 31 ans.