Kate & Oliver Hudson ceinturent leur « joyeux anniversaire » pour le 40e jalon de Britney Spears – Regardez

Joyeux 40e anniversaire, Britney ! Le frère de Kate Hudson, Oliver, a pris la tête d’un hommage épique en montrant ses incroyables tuyaux vocaux.

Olivier Hudson, 45, et Kate Hudson, 42 ans, s’est assuré de publier un hommage pour le 40e anniversaire de Britney Spears! Le duo frère-sœur a chanté « Happy Birthday » pour la pop star, avec Oliver en tête. « Joyeux anniversaire – ooh, joyeux anniversaire à toi… joyeux anniversaire à Britney f—ing Spears », le Nashville alun a chanté dans la vidéo publiée par Brit le vendredi 3 décembre, avec l’aide de l’adorable fille de 3 ans de Kate Rani Rose sur les choeurs !

Kate, qui a tout filmé en style selfie, s’est ensuite jointe à la dernière partie de la chanson. Juste avant de le faire, le fondateur de Fabletics a hoché la tête en direction de la caméra pendant qu’Oliver chantait, indiquant à quel point il avait l’air incroyable. Nous n’avions aucune idée Goldie HawnLa progéniture de avait des côtelettes vocales R&B si impressionnantes, mais Britney et ses followers semblaient définitivement impressionnés. Britney a posté la vidéo avec trois emojis de cercueil, ce qui signifie qu’elle était « morte » au sens figuré. Vers la fin, le Comment perdre un mec en 10 jours l’actrice a fait un doux baiser à la caméra.

Alors que le message semblait hors du champ gauche, le chanteur « Oups!… I Did It Again » est copain avec Oliver et Kate depuis plusieurs années. Le trio a documenté une nuit en ville en 2015, avec Britney et le ‎Fête des frères et sœurs co-hébergez les deux en postant des photos. « Deux blondes… Trop amusantes… J’ai adoré traîner avec toi hier soir @katehudson ! » Britney a écrit à l’époque, partageant une photo des deux jumelées en noir alors qu’elles regardaient toutes les deux par-dessus leurs épaules.

L’agent de Britney Cade Hudson, qui sort maintenant Emma Roberts, et Fondateur de K5 Global Michael Kives étaient également de la partie pour la nuit. « Ce moment où @britneyspears se présente à votre soirée de jeu et vous aimez tous [looking emoji], #itsbritneybitch », a partagé Kate le même soir, cela ressemblait à une explosion totale.

La popstar née en Louisiane a été comblée d’amour à l’occasion de son 40e anniversaire, qu’elle célèbre au Mexique avec son fiancé Sam Asghari, 28 ! Les deux semblent passer un moment merveilleux, avec Sam faisant craquer Britney avec une vidéo de twerk hilarante alors qu’elle rappait « Baby Got Back ». Plus tôt cette semaine, l’entraîneur de fitness et mannequin a partagé quelques mots doux pour sa future épouse.

« Je t’appelle Lionne parce que j’admire ta force implacable, je suis inspiré par ton beau cœur, je célèbre ton sourire qui illumine mon monde », a-t-il déclaré à côté d’une photo d’eux en train de s’embrasser le 2 décembre. ma reine… Joyeux 1er anniversaire à ma femme », a également ajouté Sam.