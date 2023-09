Kate Moss refuse de reconnaître son âge : « Je n’ai pas l’impression d’avoir 50 ans »

Kate Moss est devenue une icône de la mode dans les années 90 et est depuis apparue sur plus de 70 couvertures de Vogue en plus de parcourir des centaines de podiums en tant que l’un des mannequins les plus demandés au monde.

Son style grunge caractéristique – et une collaboration en 1992 avec Calvin Klein où elle posait seins nus avec Mark Wahlberg – ont marqué une nouvelle ère pour la mode, mais Moss ne pense pas beaucoup au passé.

Avant son anniversaire en janvier, la beauté britannique a admis au Sunday Times qu’elle « niait » le fait de vieillir.

« Je n’ai pas 50 ans », a-t-elle déclaré. « Non, je n’y pense pas. Je n’ai pas l’impression d’avoir 50 ans. »

La reine Capricorne des podiums aura 50 ans le 16 janvier.

Moss est devenue connue autant pour sa présence sur le podium que pour la liste d’amis célèbres qu’elle a rassemblés tout au long de son parcours lors de soirées hollywoodiennes avec des stars de premier plan.

« Je fume encore de temps en temps », a-t-elle déclaré, assise dans le club privé d’Annabel à Londres, vêtue de blanc. « J’ai entendu dire que lorsque tu t’arrêtes, tu peux vraiment dire [by your skin]. Mais je n’ai pas arrêté… pour l’instant. » Elle est également « directrice créative » pour Diet Coke.

La It-girl a été mariée au musicien Jamie Hince de The Kills pendant cinq ans et était auparavant sortie avec Johnny Depp en plus de Pete Doherty.

Moss a témoigné au nom de Depp lors de son procès en diffamation contre Amber Heard en 2022.

En ce qui concerne les changements non chirurgicaux ou les « ajustements » apportés à son visage, qui peuvent inclure des injectables tels que le Botox, Moss a éludé l’enquête.

« Aucun commentaire. Au naturel. Suivant [question], » dit-elle.

Moss a admis que sa vie est un peu différente maintenant, car elle s’est installée dans une routine plus calme dans la campagne anglaise, où elle pratique la méditation transcendantale et charge ses cristaux à l’extérieur lorsque la lune est pleine.

Quand il s’agit de faire la fête et de sortir tard, Moss « n’est pas vraiment intéressé ».

Elle a ajouté : « Je reçois Fomo [fear of missing out] parfois, du genre : « Oh, j’aurais aimé y aller ou passer du temps avec tout le monde ». Quand je sors, je pars à minuit – c’est mon heure limite. J’ai vu tout le monde, tout le monde parlait sensé. Après cela [time] les gens commencent à se répéter. Alors je rentre à la maison. »

Moss préfère s’adonner à des pratiques de santé et de bien-être, y compris des séances de respiration à Los Angeles où « vous vous allongez comme dans une pièce sombre avec de lourds rideaux sombres et ils vous font faire des exercices de respiration Wim Hof », a-t-elle déclaré, faisant référence au conférencier motivateur préféré des célébrités. « Et puis ils vous font passer et vous entrez dans l’eau froide. »

Ses liens avec l’industrie de la beauté ont évolué vers la création de sa propre marque Cosmoss, qu’elle a lancée en août 2022. Certes, Moss « s’en foutait » de ce qu’elle utilisait comme soin de la peau quand elle était plus jeune, et « jamais » portait de la crème solaire.

« Beaucoup de marques réfléchissent à la science et aux ingrédients », a-t-elle déclaré. « Cosmoss a tout cela – mais ce que je voulais, c’était quelque chose qui allait réellement vous ancrer et vous connecter à l’univers. Parce que c’est ce dont j’ai besoin : une connexion. »

Chez elle dans les Cotswolds, où elle peut aller nager dans un « lieu secret » que seuls les villageois locaux sont autorisés à utiliser, Moss est toujours très liée aux années 90, bien que via des sitcoms.

« ‘Frasier’ est ma montre pour me coucher », a-t-elle déclaré. « Cela m’endort. »