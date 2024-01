Kate Moss prévoit-elle une grande fête d’anniversaire à Paris ? Lila, la fille du mannequin, est aperçue en train de se rendre à l’aéroport avant le 50e anniversaire de sa mère.

Kate Moss a déclenché des rumeurs selon laquelle elle prévoyait une grande fête pour son 50e anniversaire à Paris, alors que sa fille Lila s’envole pour la France.

Le mannequin, 21 ans, a été aperçu portant plusieurs sacs et ce qui semblait être une très grande robe Stella McCartney hors de sa maison londonienne.

Lila, qui était vêtue d’un trench-coat noir, est ensuite montée dans un taxi avec son petit ami Yoni Helbitz.

Elle sort avec Yoni, 23 ans, depuis environ un an, son identité étant confirmée en août.

Lila a ensuite partagé une publication sur Instagram, qui la montrait en train de prendre un jet privé pour la capitale française.

Lila et sa mère Kate photographiées au Met Gala en 2023

Ailleurs, le meilleur ami de Kate, DJ Fat Tony, a partagé un cliché sur les réseaux sociaux montrant qu’il était également dans un avion.

Il a également partagé un message d’anniversaire à la star mardi : “Joyeux anniversaire @katemossagency tu fais 50 ans, les nouveaux 30 continuent de briller plus fort xxxx”

Pendant ce temps, Rita Ora a salué Kate comme l’une de ses « humaines préférées » en partageant sa propre sélection de photos.

“Joyeux anniversaire à l’un de mes humains préférés sur la planète. Je suis tellement reconnaissant pour TOUS nos souvenirs que je puisse mettre dans un seul message ! ‘ elle a écrit.

« Merci pour vos conseils toutes ces années et votre fidélité et votre éthique de travail sont de 0 à aucun. Continuez à être la star que vous êtes et brillez pour l’éternité !

Rita a conclu : « J’ai hâte de célébrer avec vous, nous avons encore tellement de souvenirs à créer ! Je t’aime!’

Kate a organisé certaines des soirées les plus légendaires de l’histoire britannique, de son 30e anniversaire sur le thème de Beautiful And The Damned dans une suite Claridges à son 40e anniversaire sur le thème des années 80 qui a commencé à Mayfair et s’est terminé 48 heures plus tard dans sa maison de dix chambres dans les Cotswolds.

Les caméras ont été interdites lors de ses précédentes fêtes d’anniversaire et devraient une fois de plus faire l’objet d’un veto lors de cet événement.

Kate est en train de se réinventer à grande échelle alors qu’elle célèbre ses 50 ans.

Lila ne s’est pas maquillée, montrant sa beauté naturelle, pendant le voyage

Ailleurs, le meilleur ami de Kate, DJ Fat Tony, a partagé un cliché sur les réseaux sociaux montrant qu’il était également dans un avion

Elle a laissé derrière elle la scène bruyante du nord de Londres de ses 20 et 30 ans et s’est désormais installée dans un manoir couleur miel classé Grade II dans les Cotswolds.

Pour ceux d’entre nous qui se souviennent de la jeunesse de Kate, lorsqu’une cigarette pendait presque en permanence à ses lèvres, cela peut sembler un virage à 180 degrés.

Alors qu’elle avait entre 20 et 30 ans et qu’elle était au sommet de sa désirabilité en tant que mannequin, son régime de beauté se limitait pratiquement à l’habitude de plonger son joli visage dans une bassine d’eau glacée pour se vider la tête après une soirée bien remplie. Elle n’a jamais fait d’exercice.

Mais aujourd’hui, fière propriétaire de l’entreprise de bien-être Cosmoss, qui vend une gamme de thés de sa propre marque, des produits de soin de la peau et un livre de 150 « messages positifs », elle fait « tout ».

Elle possède à la maison une machine de reformage Cadillac Pilates d’une valeur de 4 000 £ et un entraîneur personnel, Hortense Suleyman.

Le mannequin Kate (photo) est en train de se réinventer à l’approche de ses 50 ans.

Elle marche et soulève des poids, et essaie tous les traitements et ajustements coûteux – même si elle n’a pas envie d’en parler.

‘Aucun commentaire. Au naturel. Ensuite », a-t-elle clamé lorsqu’on lui a posé des questions à ce sujet plus tôt cette année. Cependant, elle fait appel à une esthéticienne réputée comme l’une des meilleures praticiennes du Botox et des produits de comblement à Londres.

Elle admettra aimer divers masques coûteux et les huiles essentielles de Neal’s Yard. Elle utilise également un appareil LED à domicile d’une valeur de 2 000 £ qui prétend avoir un effet anti-âge et rend sa peau « plus lumineuse et plus ferme ».

Elle pratique régulièrement des jeûnes de jus et privilégie le programme d’une semaine réservé aux jus au centre de bien-être LifeCo en Turquie – auquel elle s’est rendue chaque année au cours de la dernière décennie.