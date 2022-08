Kate Moss parle du côté “douloureux” du mannequinat

Écrit par Léa Dolan, CNN

Le mannequin britannique Kate Moss a révélé certains des pièges passés de sa carrière de mannequin dans une rare interview avec la série de podcasts de la BBC Desert Island Discs.

Moss, qui a déclaré au magazine T en 2010 qu’elle « détestait tout simplement » parler avec les médias – et qu’en tant que jeune mannequin, elle « tombait très malade en s’inquiétant simplement » des interviews qu’elle avait données – s’est ouverte à l’animatrice Lauren Laverne à propos des expériences “douloureuses” qu’elle a subies dans l’industrie.

Selon Moss, les tournages emblématiques qui ont contribué à définir sa carrière étaient souvent “difficiles et douloureux” dans les coulisses. Lors du tournage de la campagne phare de sous-vêtements Calvin Klein de 1992 mettant en vedette elle et Mark Wahlberg, par exemple, Moss a dit à Laverne qu’elle se sentait “vulnérable et effrayée”.

“(Wahlberg) était très macho et tout était à propos de lui, il avait un grand entourage”, a déclaré Moss. “Ils ont joué sur ma vulnérabilité”, a-t-elle ajouté à propos des personnes en position de force dans l’industrie. “J’étais assez jeune et innocent.”

Et Moss – qui a été repérée par un agent de mannequins de premier plan à 14 ans et a commencé à réserver des éditoriaux à 16 ans – a également parlé d’autres cas dans lesquels sa jeunesse a été utilisée contre elle. Elle a dit que les photographes l’avaient « mise sous pression » pour qu’elle montre plus de peau qu’elle n’était à l’aise, notamment en se faisant photographier seins nus.

En tant que visage de la tristement célèbre tendance de la mode des années 90 “l’héroïne chic”, Moss a déclaré qu’elle avait l’impression de devenir souvent “le bouc émissaire de nombreux problèmes de personnes”.

“Je n’ai jamais été anorexique, je ne l’ai jamais été… Je n’avais jamais pris d’héroïne”, a-t-elle déclaré. “J’étais mince parce que je n’étais pas nourrie lors de tournages ou de spectacles, et j’avais toujours été mince.”

Ainsi, en 2005, lorsqu’un tabloïd britannique a publié des photos de Moss semblant prendre de la cocaïne, Moss a dit à Laverne qu’elle “se sentait malade et était assez en colère”.

Kate Moss mannequin pour Stella McCartney en 1997. Le crédit: THOMAS COEX/AFP/AFP via Getty Images

Moss a ensuite publié une déclaration dans laquelle elle s’est excusée “auprès de toutes les personnes que j’ai laissées tomber à cause de mon comportement, qui a eu un impact négatif sur ma famille, mes amis, mes collègues, mes associés et autres”.

“J’assume l’entière responsabilité de mes actes”, a déclaré sa déclaration. “J’accepte également qu’il y ait divers problèmes personnels que je dois résoudre et j’ai commencé à prendre les mesures difficiles, mais nécessaires, pour les résoudre.”

Moss n’a jamais été inculpé.

Depuis qu’elle s’est officiellement retirée des podiums en 2004, Moss a créé sa propre agence de mannequins, dont les livres incluent désormais sa fille, l’étoile montante Lila Moss – déjà avec une couverture de Vogue britannique à son actif. Parallèlement à l’étrange camée de la semaine de la mode, Moss a fait la une des journaux en juin pour avoir ressuscité un morceau de l’histoire de la mode – un blazer John Galliano Union Jack vintage de 1993 – lors des célébrations du jubilé de platine de la reine à Londres. Ce mois-ci, elle a été nommée directrice créative de Diet Coke, un poste précédemment occupé par les titans de la mode Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaultier et Marc Jacobs.

Sur sa défense féroce de personnalités controversées comme Galliano – qui a été reconnu coupable en 2011 d’avoir tenu des propos antisémites dans un café parisien – Moss a affirmé sa croyance en “l’équité et la justice”.

“Je sais que John Galliano n’est pas une mauvaise personne”, a-t-elle déclaré. “Les gens ne sont pas eux-mêmes quand ils boivent et disent des choses qu’ils ne diraient jamais s’ils étaient sobres.”

Moss a également parlé avec Laverne de son rôle dans le procès en diffamation de Johnny Depp, après avoir fait des vagues pour son témoignage Zoom en mai. Au procès, Amber Heard avait témoigné qu’elle avait entendu une “vague rumeur” alléguant que Depp avait poussé Moss dans une altercation au cours de leur relation au milieu des années 90. Depp a ensuite appelé Moss comme témoin de réfutation; “Je sais qu’il ne m’a jamais donné de coups de pied dans les escaliers. Je devais dire cette vérité”, a-t-elle déclaré à Laverne.