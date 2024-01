Kate Moss organise une somptueuse fête au Ritz à Paris pour célébrer ses 50 ans après s’être rendue dans la capitale en jet privé avec ses meilleures amies Rita Ora et Sadie Frost

Par Sarah Packer, journaliste en chef du Showbiz









Kate Moss organise une soirée de stars au Ritz à Paris pour célébrer ses 50 ans avec Rita Ora et Sadie Frost sur la liste des invités, peut révéler MailOnline.

Le mannequin s’est envolé vers la capitale française depuis Oxford via un jet privé pouvant accueillir jusqu’à sept invités VIP avant sa fête de mardi.

Et on pense que Kate sera rejointe par son petit ami Nikolai von Bismarck et des amis célèbres, dont Noel Gallagher, au Ritz, où elle prévoit de franchir une étape importante.

La fille de Kate, Lila Moss, 21 ans, a été photographiée portant des sacs lourds hors de son domicile londonien avant de s’envoler pour Paris, rejoignant sa célèbre mère pour les festivités.

Partageant une image de la Tour Eiffel sur son histoire Instagram, Lila semblait excitée alors que les préparatifs pour la grande soirée sont officiellement en cours.

Une source a déclaré à MailOnline : « Kate prépare depuis longtemps une grande fête au Ritz à Paris.

” Et enfin, le jour est arrivé et tous ses amis proches et sa famille se rendent dans la capitale pour célébrer cette journée spéciale.

“En tant que mannequin de renommée mondiale, personne n’attendait autre chose de Kate que d’organiser sa fête au Ritz, qui est presque aussi fabuleux qu’elle.

“Ce sera une soirée inoubliable, elle a hâte de s’habiller et de danser toute la nuit.”

MailOnline comprend que le jet privé utilisé par Kate pour se rendre à Paris aurait coûté 10 000 £, l’ancienne fêtarde s’assurant qu’elle est arrivée dans la capitale avec style.

L’avion de Kate a décollé lundi après 16 heures et elle a atterri en France peu de temps après.

Une source a ajouté : ” Kate adore le Ritz et reste toujours à l’hôtel lorsqu’elle est à Paris.

“Elle espère garder sa soirée aussi privée que possible et elle sait qu’elle peut faire confiance au personnel.”

MailOnline comprend que le jet privé utilisé par Kate pour se rendre à Paris aurait coûté 10 000 £, l’ancienne fêtarde s’assurant qu’elle est arrivée dans la Ville Lumière avec style (photo de 1993)

Rita Ora s’est envolée pour Paris pour célébrer l’anniversaire parisien de Kate après avoir publié un hommage Instagram au mannequin, lui dédiant son amour

Kate a organisé une célébration pré-anniversaire assez différente avec ses meilleurs amis à Moustique, qui impliquait un cercle spirituel au bord de la plage.

Lila et Sadie l’ont rejointe lors de l’escapade, ainsi que l’ancienne mannequin Rosemary Ferguson, la styliste Katy England, la directrice de casting mode Jess Shallet, la fleuriste Flora Starkey et la créatrice Jess Morris.

Elle a posé dans une robe noire bohème, une couronne de fleurs et un collier et sans maquillage alors qu’elle était assise les jambes croisées sur le sable blanc sous les palmiers.

Le mannequin a l’habitude d’organiser des fêtes d’anniversaire épiques.

Lorsqu’elle a eu 30 ans, elle a organisé une fête sur le thème « Les beaux et les damnés », qui, selon la rumeur, s’était terminée par une orgie à l’hôtel Claridge’s dans le quartier de Mayfair à Londres.

Son 40e anniversaire consistait en une extravagance de quatre jours sur le thème de Glastonbury dans sa maison de campagne des Cotswolds.

Et son 50ème anniversaire ne s’annonce pas différent alors que Kate et ses invités prestigieux descendent au Ritz, l’un des hôtels les plus décadents de Paris.