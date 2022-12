Kate Moss modélise des cheveux roses électriques rappelant le relooking emblématique des années 90 pour la nouvelle campagne Marc Jacobs

Kate Moss n’a jamais eu peur de faire une déclaration.

Tous les regards étaient tournés vers la beauté britannique alors qu’elle faisait ses débuts avec des cheveux rose fluo dans la dernière collection de la campagne Resort 2022/2023 de Marc Jacobs.

La top-modèle de 48 ans a tout simplement été stupéfaite devant la caméra alors qu’elle posait pour la série de clichés du photographe Harley Weir.

Moss portait une paire de bottes Kiki en cuir noir très hautes avec des mi-bas transparents assortis à une manche longue en cuir noir et un t-shirt à monogramme graphique en un seul coup.

Elle a ajouté un sac seau en cuir gris classique pour compléter l’ensemble sans fond.

Dans une autre image dessinée par Danielle Emerson, Kate arborait une paire de pantalons en denim surdimensionnés avec un ourlet en détresse. La reine des défilés portait le sac à bandoulière J Marc de couleur “Lilas” avec une épaisse chaîne en or.

Moss a porté une tenue en denim double avec une paire de bottes imposantes alors qu’il était assis sur une table basse en verre avec un sac seau en cuir noir de la collection du créateur.

Le designer Marc Jacobs a également été impressionné par les images, écrivant sur Instagram : “J’aime tellement ces photos de Kate.”

Jacobs et Moss ont travaillé ensemble pendant plus de deux décennies sur diverses collections.

Elle est revenue à ses racines de couleur corail près de 25 ans après avoir révélé pour la première fois le changement de couleur vibrant en marchant sur le podium de Versace en 1998.

Photographe Juergen Teller capturé Moss après le défilé, et a sous-titré sa photo de relooking, “Young Pink Kate”.

Moss a déclaré à ShowStudio en 2014 que son changement dramatique n’avait duré “qu’une semaine” et était une demande spéciale de Donatella Versace.

“[She told me], ‘Tu as les cheveux blonds, et je veux que tu changes de couleur de cheveux.’ Alors, je me suis dit : « Je ne vais pas devenir rouge ou quelque chose de normal, mais je vais devenir rose », se souvient Moss.

Moss a dû se teindre les cheveux en blond pour un spectacle de Calvin Klein quelques jours plus tard.

“[He was like], ‘Je ne pense pas. Tu vas devoir redevenir blonde ou brune'”, a-t-elle déclaré.