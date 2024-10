Kate Moss fait ses débuts sur les podiums de Victoria’s Secret – alors que le célèbre spectacle revient après six ans | Actualités Ents & Arts

Kate Moss a fait ses débuts au défilé Victoria’s Secret, en suivant sa fille sur le podium – alors que la marque de lingerie américaine a ramené son célèbre défilé après six ans.

Certains des mannequins et musiciens les plus célèbres du monde ont participé au défilé de mode à New York, notamment leurs sœurs Gigi et Bella Hadid, Tyra Banqueset Adriana Lima.

Valentina Sampaio et Alex Consani sont également entrés dans l’histoire en devenant les premiers mannequins transgenres à défiler sur le célèbre Le secret de Victoria piste.

Image:

Gigi Hadid (photo) et sa sœur modèle Bella y ont toutes deux participé. Photo : Reuters/Andrew Kelly





Image:

Alex Consani est l’un des premiers mannequins transgenres de la série. Photo : Evan Agostini/Invision/AP





L’émission, lancée en 1995, a été regardée par des millions de téléspectateurs chaque année à son apogée.

Cependant, il a été annulé en 2019 après avoir connu ses notes les plus basses l’année précédente. Il avait également commencé à susciter des critiques pour son manque de diversité.

Désormais, elle « célèbre toutes les femmes » avec son retour, a déclaré la marque.

Image:

Moss a fait une apparition surprise après sa fille, Lila. Photo : Reuters/Andrew Kelly



Image:

Tyra Banks est sortie de sa retraite de mannequin pour défiler sur les podiums. Photo : Reuters/Andrew Kelly



Mousse50 ans, a fait une apparition surprise lors de l’événement à New York – apparaissant sur le podium portant une paire d’ailes d’ange à plumes, marchant vers I Love Rock’n’Roll, quelques instants après sa fille de 22 ans, Lila.

Bella Hadid, 28 ans, est apparue lors d’une représentation de Cher – qui a chanté un medley de ses titres de 1998 Believe et Strong Enough, menant le premier line-up de l’émission composé de toutes les interprètes féminines, dont la star de la K-pop Lisa et la chanteuse sud-africaine Tyla.

Image:

Cher a dirigé les interprètes musicaux entièrement féminins. Photo : Evan Agostini/Invision/AP





Banks, l’ancien animateur de America’s Next Top Model, est revenu à l’émission pour la première fois en deux décennies.

La star de 50 ans a rompu sa retraite pour clôturer l’événement, son premier défilé Victoria’s Secret depuis 2005.

Le mannequin brésilien Lima a également fait son retour, après avoir annoncé sa retraite en 2018.

Le petit ami de Cher, Alexander « AE » Edwards, et l’acteur américain Dylan Sprouse étaient parmi la foule, Sprouse encourageant son épouse modèle Barbara Palvin – montrant le soutien de sa famille avec des découpes en carton de leurs animaux de compagnie.