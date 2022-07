Kate Moss explique pourquoi elle a témoigné lors du procès Johnny Depp, Amber Heard: “Je devais dire cette vérité”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kate Moss a expliqué pourquoi elle avait témoigné au nom de son ex-petit ami Johnny Depp dans sa bataille juridique contre Amber Heard.

Moss, qui est sorti avec Depp de 1994 à 1997, a fait courir la rumeur selon laquelle l’acteur de “Pirates des Caraïbes” l’aurait jetée dans les escaliers pour se reposer officiellement pendant le procès de six semaines.

“Je connais la vérité sur Johnny”, a expliqué Moss lors d’une récente interview sur BBC Radio 4 (via le magazine People). “Je sais qu’il ne m’a jamais donné de coups de pied dans les escaliers. Je devais dire cette vérité.”

Depp a poursuivi Heard pour diffamation pour un article d’opinion que l’actrice “Aquaman” a écrit en 2018 sur les abus survivants. Bien que l’article ne mentionne pas Depp par son nom, l’acteur a soutenu que cela avait nui à sa carrière.

JOHNNY DEPP FAIT APPEL D’UNE PARTIE DU VERDICT DANS SON PROCÈS EN DIFFAMATION CONTRE L’EX-FEMME AMBER HEARD

Heard a contre-attaqué, et le jury a finalement pris le parti de Depp – n’attribuant en faveur de Heard que sur une seule réclamation.

Lors de son témoignage, Heard a affirmé qu’elle avait physiquement frappé Depp pour la première fois lors d’une dispute avec l’acteur impliquant sa sœur, Whitney Henriquez. Elle a affirmé qu’en raison de la rumeur selon laquelle Depp avait poussé Moss dans les escaliers, Heard pensait que sa sœur était en danger à l’époque.

Le témoignage de Moss, via un lien vidéo, a réfuté la rumeur.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Vous ne vous attendiez pas à ce que Mme Moss témoigne que cela ne s’est jamais produit, n’est-ce pas ? L’avocat de Depp, Camille Vasquez, a déclaré lors de l’interrogatoire de Heard.

“C’est faux”, a répondu l’actrice. “Je sais combien de personnes sortiront des boiseries pour soutenir Johnny. Il est clair dans cette salle d’audience combien de personnes feront cela.”

“Tous ceux qui étaient là dans les années 90 et au début connaissaient cette rumeur. J’avais entendu cette rumeur de la part de plusieurs personnes. Bien sûr, c’est ce qui m’a traversé la tête lorsque mon mari violent a non seulement balancé pour moi, mais tout d’un coup. ma sœur. Bien sûr que j’y ai pensé.

“Je ne m’attendais pas à ce qu’elle se présente ou à ne pas m’attendre à ce qu’elle se présente. Cela n’avait pas d’importance”, a déclaré Heard à propos de Moss. “Cela ne change pas ce que je croyais à l’époque, quand nous étions dans les escaliers et que je pensais qu’il allait tuer ma sœur en la poussant dans les escaliers.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Depp et Heard ont tous deux interjeté appel dans cette affaire.

Depp a déposé un avis d’appel vendredi contestant la décision d’un jury de Virginie d’accorder à l’ex-femme Amber Heard 2 millions de dollars de dommages et intérêts.

Le dernier dépôt a eu lieu un jour après la Actrice “Aquaman” a déposé un avis d’appel devant la Fairfax County Circuit Court, la première étape pour tenter d’annuler un verdict qui l’a condamnée à payer à Depp 10,35 millions de dollars de dommages et intérêts.

Une source proche de Depp a déclaré à Fox News Digital que la décision du jury était une victoire claire pour lui, et il n’aimerait rien de plus que tous les deux passent à autre chose et guérissent.

Rebecca Rosenberg de Fox News Digital a contribué à ce rapport.