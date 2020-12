Kate Moss et sa fille sosie Lila ont été photographiées en train de frapper la ville dans des tenues assorties pour célébrer la fin du verrouillage.

Le top model, 46 ans, et sa progéniture modèle, 18 ans, ont été vus en route pour le club londonien chic d’Oswald mercredi.

La paire portait des tenues étonnamment similaires, toutes deux enveloppées au chaud de manteaux en cuir noir.

Ils portaient tous les deux des hauts noirs assortis, mais Lila a opté pour un pantalon à motifs colorés pendant que sa mère était en jean.

Mère et fille se tenaient la main alors qu'elles se promenaient dans la rue ensemble lors de leur première grande soirée depuis des semaines.







Oswald’s, situé dans le quartier chic de Mayfair à Londres, est un club privé pour les membres et est considéré comme un lieu de prédilection de Camilla, duchesse de Cornouailles et de Joan Collins.

Lila suit les traces à la mode de sa mère en lançant sa propre carrière dans l’industrie du mannequinat.

Elle a fait ses débuts sur le podium pour Miu Miu a joué dans une campagne pour le parfum Marc Jacobs Perfect, et est apparue dans des magazines tels que W, iD et V.







Le premier tour de Lila sur le podium est survenu près de trente ans après que sa mère ait été invitée à devenir mannequin pour le créateur italien en 1995.

Kate a admis qu’elle était incroyablement fière des réalisations de sa fille.

Dans une vidéo filmée pour le Vogue britannique, Kate a déclaré: «C’était tellement émouvant de voir Lila sur le podium, ce n’était pas émouvant que j’étais vraiment nerveux pour elle.

«J'étais assise sur la table de la cuisine et Katie England était là avec Rosemary et d'autres copines, et nous attendions que le spectacle commence sur le lien, et quand elle est sortie, nous étions comme [gasp] elle le fait, elle le fait! J'étais si fier. «







(Image: Hewitt / SplashNews.com)









Il a été récemment révélé comment Kate a utilisé son savoir-faire pour organiser les aspirations de mannequin de sa fille et l’aider à franchir le pas.

Les initiés disent que Kate, qui a gagné environ 60 millions de livres sterling dans le monde de la mode, a perfectionné le style de sa fille et l’a présentée aux bonnes personnes pour booster sa carrière.

Une source a déclaré à MailOnline: « Lila va partout où Kate va et se fait présenter aux personnes les plus importantes et les plus influentes du monde de la mode et du show-business. »







Un autre ami a décrit Lila, qui est l’image crachée de sa mère, comme « terriblement confiante » et « capable de réseauter avec des personnes de tous âges ».

Ils ont ajouté: « Elle semblait très sensée et a grandi. »

L’adolescent est le principal client de la société de mannequins de Kate, Kate Moss Agency, basée à Soho à Londres.