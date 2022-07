Kate Moss dit qu’elle s’est sentie objectivée par la publicité de Calvin Klein torse nu avec Mark Wahlberg : “Vulnérable et effrayée”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kate Moss n’est pas fan de sa célèbre publicité de sous-vêtements Calvin Klein en noir et blanc avec Mark Wahlberg.

En 1992, la top-modèle était encore adolescente lorsqu’elle a été présentée seins nus tout en s’agrippant à un Wahlberg à peau nue pour Calvin Klein. Moss, maintenant âgé de 48 ans, a déclaré à l’animatrice de radio de la BBC Lauren Laverne dimanche “Disques de l’île déserte” épisode qu’elle n’avait “pas de très bons souvenirs” de l’expérience.

“Il était très macho, et tout était à propos de lui. Il avait un grand entourage. J’étais juste ce genre de modèle”, a déclaré Moss à propos de Wahlberg, qui à l’époque s’appelait “Marky Mark”. “Je pense qu’ils ont joué sur ma vulnérabilité. J’étais plutôt jeune et innocent, alors Calvin adorait ça.”

Moss a révélé que sa santé mentale dans les semaines précédant le tournage était également tendue parce qu’un médecin lui avait prescrit du Valium pour faire face à sa grave anxiété.

“Je ne me sentais vraiment pas bien du tout avant le tournage. Pendant environ une semaine ou deux, je n’ai pas pu sortir du lit”, a-t-elle déclaré à Laverne.

Ses critiques de la publicité et de Wahlberg sont apparues pour la première fois il y a dix ans dans Vanity Fair lorsque Moss a déclaré qu’elle avait fait une dépression nerveuse après avoir travaillé avec l’ancien rappeur. Wahlberg n’a pas encore répondu à ses derniers commentaires, mais a répondu à certaines de ses affirmations lors d’une interview en 2020 avec le Gardien.

“Je pense que j’étais probablement un peu rude sur les bords. En quelque sorte, je faisais mon truc”, a-t-il déclaré. “Je n’étais pas très… mondaine, disons-le. Mais je l’ai vue et je lui ai dit bonjour. Je pense que nous nous sommes vus à un concert ici et là; nous nous sommes dit bonjour et avons échangé des plaisanteries.”

En mai, Moss a témoigné lors du procès en diffamation Amber Heard-Johnny Depp que l’ancienne star de “Pirates des Caraïbes” ne l’avait jamais agressée physiquement au cours de leur relation de trois ans entre 1994 et 1997.

“Il ne m’a jamais poussée, m’a donné des coups de pied ou ne m’a pas jetée dans les escaliers”, a-t-elle déclaré dimanche à la BBC. “Je connais la vérité sur Johnny. Je sais qu’il ne m’a jamais poussé dans les escaliers. Je devais dire cette vérité”, a déclaré Moss à Laverne lors de l’épisode de dimanche.