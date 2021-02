Kate Moss s’est souvenue de séances de photos nues « incroyablement intimidantes » au début de sa carrière de mannequin.

Elle a consolidé son statut de l’un des mannequins britanniques les plus réussis, après avoir été repérée à l’âge de 14 ans.

Cependant, le modèle a mis en lumière le côté le plus sombre de l’industrie où les adolescents ont été poussés à faire des tournages nus.

Dans une nouvelle interview révélatrice, Kate a détaillé comment certains photographes ne travailleraient avec des mannequins que s’il y avait un « élément nu » dans le tournage.

Elle a déclaré au Reader’s Digest: « C’était le cas avec moi, mais malgré cela, il y avait des photographes qui n’accepteraient pas de vous photographier à moins qu’il y ait un élément nu.







(Image: Caractéristiques de Vic Singh / Rex)



« C’était très courant à l’époque et c’est toujours le cas aujourd’hui. Pour une très jeune femme, cela pourrait être incroyablement intimidant. »

D’après sa propre expérience, Kate s’est retrouvée «terriblement mal à l’aise» alors qu’elle faisait de nombreuses séances photos au début de sa carrière.

Elle a ajouté: « Il y a eu de nombreux tournages dans les premiers jours où je me sentais très mal à l’aise. »







(Image: Caractéristiques Rex)



Sa fille Lila a l’intention de suivre ses traces étoilées dans les sphères du mannequinat.

L’étoile montante a été ajoutée à l’agence de talent de Kate Moss en 2019.

En janvier, le duo mère et fille a défilé ensemble sur le podium Fendi pour la Fashion Week de Paris.

Ils côtoyaient les stars les plus chaudes d’Hollywood et les beautés du mannequinat dont Demi Moore.







(Image: AFP via Getty Images)



Émotionnelle Kate a admis qu’elle était « vraiment nerveuse » pour sa fille lorsqu’elle l’a vue sur le podium.

Elle a déclaré dans une vidéo spéciale avec British Vogue pour célébrer sa couverture de janvier 2021: « Oui, c’était tellement émouvant de voir Lila sur le podium, ce n’était pas émouvant, j’étais vraiment nerveuse pour elle.

«J’étais assise sur la table de la cuisine et Katie England était là avec Rosemary et d’autres copines, et nous attendions que le spectacle commence sur le lien, et quand elle est sortie, nous étions comme [gasp] elle le fait, elle le fait! J’étais si fier. «