Kate Middleton visite l’Université de Harvard pour son premier engagement en solo lors d’un voyage aux États-Unis avant la cérémonie Earthshot

Kate apprend de nouvelles choses pendant son voyage en Amérique.

Vendredi, Catherine, princesse de Galles, s’est rendue à l’Université de Harvard à l’extérieur de Boston, dans le Massachusetts, où elle a visité le Center on the Developing Child. C’était une sortie en solo pour la mère de trois enfants, qui est en visite de trois jours aux États-Unis avec son mari, le prince William.

La quadragénaire s’est entretenue avec des chercheurs sur les avancées de la science pour assurer un avenir prometteur aux enfants. Le royal britannique, qui est un défenseur du développement de la petite enfance, a été aperçu en train de prendre des notes.

Le beau-père de Middleton, le roi Charles III, a visité l’Université de Harvard en 1986. Elle a signé le livre d’or 36 ans plus tard.

Le Harvard Center a soutenu la Royal Foundation et, plus récemment, le Royal Foundation Center for Early Childhood. Cette fondation, que la princesse a lancée l’année dernière, se concentre sur la recherche sur les premières années de l’enfance. Il vise à “faire prendre conscience de la raison pour laquelle les cinq premières années de la vie sont si importantes pour nos résultats futurs dans la vie, et de ce que nous pouvons faire en tant que société pour saisir cette occasion en or de créer une société plus heureuse, plus saine mentalement et plus nourricière. “

La semaine dernière, Middleton a écrit un éditorial qui a été publié par The Telegraph. Elle a décrit comment la société doit faire “tout ce que nous pouvons pour élever nos enfants”.

“Au cours des 10 dernières années, en discutant avec un large éventail d’experts de la façon dont nous traitons les problèmes de société, comme la mauvaise santé mentale et physique, je suis devenu de plus en plus sûr d’une chose : si nous voulons créer une société plus saine et plus heureuse société pour les générations futures, nous devons commencer par comprendre et reconnaître l’importance unique des cinq premières années de la vie », a-t-elle écrit.

William aura également son propre engagement en solo. L’homme de 40 ans visitera la bibliothèque et le musée présidentiels John F. Kennedy.

Le prince et la princesse de Galles se sont rendus à Boston mercredi pour trois jours d’engagements. C’est leur premier voyage aux États-Unis en huit ans.

Boston, ville natale de John F. Kennedy, a été choisie pour accueillir la deuxième cérémonie annuelle de remise des prix en raison du discours “moonshot” du défunt président en 1962 qui a lancé le défi aux Américains d’atteindre la lune d’ici la fin des années 1960. Cela a inspiré le prince et ses partenaires à se fixer un objectif similaire pour trouver des solutions au changement climatique et à d’autres problèmes environnementaux d’ici 2030.

Les prix seront remis par Rami Malek, Catherine O’Hara et Shailene Woodley. L’événement comprendra également des performances de Billie Eilish, Annie Lennox, Chloe x Halle et Ellie Goulding, qui se sont produites lors de la réception de mariage du couple en 2011. L’émission mettra en lumière des packages exprimés par Sir David Attenborough et Cate Blanchett, qui est membre du Earthshot Prize Council.

