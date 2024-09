Kate Middleton veut que le monde oublie son cancer

Kate Middleton espère apparemment que le monde oubliera son cancer et a hâte de reprendre le cours normal des choses.

La nouvelle a été rapportée par une source interne bien placée au sein du Palais.

Selon un rapport de D’ACCORD Dans ce magazine, cet initié en question a donné son avis sur les choses de manière plutôt franche.

Ils ont commencé par dire que Kate « a hâte de renouer avec le public et de se remettre dans le bain en acceptant davantage d’engagements, en participant à des réunions et en aidant aux affaires royales ».

« Elle a vraiment hâte de s’éloigner des choses qui tournent autour des procédures médicales et des visites chez le médecin », a également noté la source.

Pour ceux qui ne le savent pas, ce rapport fait partie de sa mise à jour sur la convalescence, qui, selon certaines sources, est « passionnante » car la future reine est « très excitée de retourner au travail elle-même. Elle se sent tellement plus forte et en meilleure santé et comme ils sont occupés à l’école, elle aura beaucoup plus de temps pour se concentrer à nouveau sur le travail. »