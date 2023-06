Kate Middleton soutient le prince William lors d’un événement qui marque une étape importante dans leur histoire d’amour

Kate Middleton a été stupéfaite lors d’un autre événement royal après Trooping the Colour ce week-end.

La princesse de Galles soutenait son mari, le prince William, lors du service de l’ordre de la jarretière au château de Windsor.

Middleton portait une robe blanche à manches longues à pois noirs d’Alessandra Rich associée à un chapeau coordonné de Philip Treacy.

Le prince William, qui aura 41 ans mercredi, a participé pour la première fois au cortège en tant qu’héritier du trône, arborant le chapeau traditionnel orné de plumes d’autruche. Il portait auparavant ses ornements de l’Ordre de la Jarretière au couronnement du roi Charles en mai.

Le prince de Galles assiste à la cérémonie depuis des années, avec sa femme à ses côtés.

MARIAGE ROYAL DU PRINCE HÉRITIER HUSSEIN DE JORDANIE : LE PRINCE WILLIAM ET KATE MIDDLETON REJOIGNENT LES VIP LORS D’UNE CÉRÉMONIE SOMPTUANTE

Il a d’abord reçu son titre de chevalier de l’Ordre de la Jarretière en 2008, la même année que Middleton l’a accompagné pour la première fois, trois ans avant leur mariage.

La présence de Middleton à l’époque montrait qu’elle était la bienvenue dans la famille royale. Deux ans plus tard, le prince William a proposé à sa défunte mère, la princesse Diana, une bague.

Le roi Charles III a mené la procession, sa première en tant que monarque régnant du pays, avec la reine Camilla à ses côtés.

La procession a été marquée par un autre soldat évanoui dans la chaleur avant l’événement. L’Angleterre a souffert d’une vague de hauteur, avec des températures de l’ordre de 30 degrés Celsius, soit environ 86 degrés Fahrenheit.

La semaine dernière, au moins trois soldats britanniques se sont évanouis dans la chaleur devant le prince William lors de la répétition du défilé Trooping the Colour.

LE PRINCE LOUIS REVIENT VIRAL AVEC DES ANICS HYSTERIQUES SUR LE BALCON ROYAL POUR LA CEREMONIE DE LA COULEUR

Selon le site Web de la famille royale, « L’Ordre de la Jarretière est l’ordre de chevalerie le plus ancien et le plus ancien de Grande-Bretagne. Chaque année, il est célébré par une procession et un service dans l’enceinte du château de Windsor. »

L’Ordre de la Jarretière remonte au règne du roi Édouard III dans les années 1300, qui « était tellement inspiré par les contes du roi Arthur et la chevalerie des chevaliers de la table ronde qu’il créa son propre groupe d’honorables chevaliers, appelé l’Ordre de la Jarretière. »

L’Ordre accueille désormais des hommes et des femmes dans ses rangs, et peut être décerné non seulement à l’aristocratie, mais à ceux « choisis personnellement par le Souverain pour honorer ceux qui ont occupé des fonctions publiques, qui ont contribué d’une manière particulière à la vie nationale ou qui ont a servi le souverain personnellement », selon le site Web de la famille royale.

Les autres membres de la famille royale de l’ordre comprennent la princesse Anne, le prince Edward, le duc de Kent, le duc de Gloucester et la princesse Alexandra.

Le prince Harry n’est pas membre de l’Ordre. Son oncle, le prince Andrew, l’est, mais n’a pas été impliqué dans les fonctions royales depuis 2019.

Harry était également absent de Trooping the Colour, la célébration annuelle de l’anniversaire du monarque, son père, le roi Charles III.

Le magazine People a rapporté que Harry et sa femme Meghan Markle n’avaient pas été invités à l’événement, bien que le duc de Sussex se soit récemment rendu dans le pays pour son procès en diffamation contre l’éditeur du Daily Mirror.