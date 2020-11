Kate Middleton souligne l’importance de l’éducation des enfants dans les “ premières années ”

Kate Middleton a parlé de son ambition de mettre les premières années sur un pied d’égalité avec les autres grands défis sociaux et opportunités de notre temps.

La duchesse de Cambridge, 38 ans, a prononcé un discours liminaire aujourd’hui lors d’un forum en ligne organisé par la Royal Foundation alors qu’elle dévoilait les résultats de la plus grande étude britannique jamais réalisée sur les premières années.

C’est un moment marquant pour son travail sur l’importance de la petite enfance pour façonner le reste de nos vies et des résultats sociétaux plus larges.

S’exprimant lors de l’événement, Kate, vêtue de son blazer rose M&S, a déclaré: “ Nous devons faire tout notre possible pour nous attaquer à ces problèmes et élever l’importance des premières années, afin qu’ensemble nous puissions construire une société plus nourricière.

«Parce que je crois, les premières années devraient être à la hauteur des autres grands défis et opportunités sociaux de notre temps. Et l’année prochaine, nous annoncerons des plans ambitieux pour soutenir cet objectif.

La recherche, commandée par la Fondation royale du duc et de la duchesse de Cambridge et menée par Ipsos MORI, révèle ce que le Royaume-Uni pense des premières années.

Il comprend les résultats de l’enquête 5 grandes questions qui a attiré plus d’un demi-million de réponses plus tôt cette année, ce qui en fait la plus grande enquête jamais réalisée en son genre.

Kate a poursuivi en soulignant la nature à long terme de ce travail et en soulignant l’importance de la petite enfance pour façonner le reste de notre vie et des résultats sociétaux plus larges, en disant: “ C’est courageux de croire en un résultat – dans un monde même – cela pourrait ne pas être pleinement ressenti pendant une génération ou plus.

Kate a parlé de son propre intérêt pour les premières années et a souligné le rôle important que toute la société doit jouer pour élever la prochaine génération.

Kate, photographiée lors d’un briefing vidéo avec Kelly Beaver (directrice générale des affaires publiques, Ipsos MORI), a dévoilé les résultats de la plus grande étude britannique jamais réalisée sur les premières années plus tôt dans la journée.

Mais ce que vous faites n’est pas pour la victoire rapide – c’est pour la grande victoire. C’est pour une société plus heureuse et plus saine ainsi que pour des enfants plus heureux et en meilleure santé.

La recherche publiée aujourd’hui a généré 5 grandes perspectives qui soulignent la nécessité d’aider les gens à comprendre l’importance de la petite enfance et suggèrent que les parents et les tuteurs ont besoin de plus de soutien et de conseils pour assurer une bonne santé mentale et le bien-être lorsqu’ils élèvent de jeunes enfants.

La duchesse a également parlé de son propre intérêt pour les premières années et a souligné le rôle important que toute la société doit jouer pour élever la prochaine génération. Elle a déclaré: “ Les gens me demandent souvent pourquoi je me soucie si passionnément des premières années.

«Beaucoup pensent à tort que mon intérêt vient du fait d’avoir mes propres enfants. Bien que je me soucie beaucoup de leur début dans la vie, cela finit par vendre le problème à court terme.

«La parentalité n’est pas une condition préalable pour comprendre l’importance des premières années.

«Si nous nous attendons à ce que les gens s’intéressent uniquement aux premières années où ils ont des enfants, nous ne sommes pas seulement trop tard pour eux, nous sous-estimons également le rôle énorme que d’autres peuvent jouer dans la formation de nos années les plus formatrices.

Plus d’un demi-million de personnes ont participé au sondage “ cinq grandes questions sur les moins de cinq ans ” de la Fondation royale, qui a été réalisé par Ipsos MORI et a produit la plus grande réponse du public à une enquête de ce type.

Il a révélé que bien que 90% considèrent la santé mentale et le bien-être des parents comme essentiels au développement d’un enfant, seuls 10% des parents ont pris le temps de prendre soin d’eux-mêmes lorsqu’ils se préparaient à l’arrivée de leur bébé.

L’étude – qui a produit cinq informations clés – a également montré que la pandémie de Covid-19 a considérablement augmenté la solitude des parents, avec 38% de la situation avant la crise et 63% – près des deux tiers – après le premier verrouillage, un saut de 25 pour cent.

Kate a déclaré que sa préoccupation pour la petite enfance n’était pas simplement parce qu’elle avait de jeunes enfants.

Alors que 98 pour cent estiment que les soins sont essentiels aux résultats à vie, quelque 24 pour cent pensent que la grossesse jusqu’à cinq ans est la période la plus charnière pour la santé et le bonheur à l’âge adulte.

La recherche a été saluée comme un “ moment marquant ” pour Kate et sera utilisée pour façonner son orientation future sur le développement de la petite enfance qui, selon des sources, se poursuivra pour le reste de sa vie.

La duchesse a fait du développement de la petite enfance l’un des principaux piliers de son rôle public depuis qu’elle est devenue membre de la famille royale.

La duchesse, photographiée en janvier lors d’une visite à la London Early Years Foundation Stockwell Gardens Nursery and Pre-school, dans le sud-ouest de Londres, a fait du développement de la petite enfance l’un des principaux piliers de son rôle public depuis qu’elle est devenue membre du royal. famille

En 2018, elle a créé un groupe de pilotage pour étudier le lien entre les expériences de l’enfance et le comportement des adultes et espère que les résultats de leur enquête et d’autres recherches encourageront une “ conversation nationale ” sur le sujet, sensibilisant à la façon dont les cinq premières années d’un enfant la vie aura un impact sur les 50 prochaines années.

Le forum en ligne de cet après-midi a été organisé par le Dr Xand Van Tulleken (professeur agrégé de santé publique à l’University College London) et a présenté une présentation du directeur général des affaires publiques d’Ipsos MORI, Kelly Beaver.

Dr Trudi Seneviratne, (registraire, Collège royal des psychiatres, psychiatre adulte et périnatal et directeur clinique), Jon Rouse (directeur municipal, conseil municipal de Stoke-on-Trent) et Dr Guddi Singh (médecin pédiatrique, Hôpital pour enfants Evelina, Guy’s & St .Thomas ‘) a participé à une table ronde sur les résultats de la recherche.

Commentant les résultats de l’enquête sur les 5 grandes questions de Kate, Marg Randles OBE, l’une des fondatrices des pépinières Busy Bees, a déclaré: “ Nous applaudissons les recherches de Kate Middleton et sommes ravis de voir l’importance de la petite enfance reconnue.

“ Trop souvent négligées, les cinq premières années de la vie d’un enfant comptent énormément, c’est pourquoi nous pensons que donner à chaque enfant le meilleur départ dans la vie est la clé d’un avenir radieux. Nous espérons que l’attention accordée par la Fondation royale fera une différence dans la politique et améliorera le soutien fourni aux parents qui en ont le plus besoin.

“ Il est temps que nous arrêtions de parler du bout des lèvres de l’importance de la petite enfance et de la traiter avec l’importance qu’elle mérite en agissant.

“ Au cours des derniers mois, de nombreuses enquêtes ont montré l’impact négatif de la pandémie de coronavirus sur le bien-être des familles. Un rapport récent de l’OFSTED a montré que de nombreux enfants ont régressé en lock-out. Nous sommes bien placés pour offrir des conseils et aider nos familles à se frayer un chemin à travers ces temps difficiles

«Des parents heureux signifient des enfants heureux, les familles ont donc plus que jamais besoin de notre soutien. Alors que nous croyons en la mise en œuvre de systèmes de soutien pour les parents en tant que pourvoyeurs de crèche, il y a aussi des choses que chacun de nous peut faire. Nous aimerions encourager tout le monde à contacter leurs proches et à s’enregistrer – parfois, offrir une oreille attentive et se rassurer est un long chemin.