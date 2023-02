Kate Middleton se lie avec des écoliers à Londres pour une douce vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Tim Rooke/Shutterstock

Kate Middleton a fait la connaissance de jeunes enfants très gentils à l’école St. John’s lors d’une nouvelle vidéo, partagée par le Centre for Early Childhood le jeudi 2 février. La princesse de Galles, 41 ans, s’est assise avec des enfants d’âge scolaire primaire et leur a montré le court métrage Nous façonner : l’histoire de Laylaqui montre à quel point le lien d’un enfant avec ses parents est important.

Kate a été très aimable de passer du temps avec les enfants, et elle a remarqué qu’ils avaient tous des peluches avec eux et a demandé aux enfants de lui en dire plus sur leurs jouets. “Bonjour, et merci beaucoup de m’avoir dans ton école,” dit-elle. « J’aurais dû apporter mon nounours avec moi, n’est-ce pas ?

Avant de présenter le film, Kate a demandé aux enfants qui était spécial pour eux et a expliqué que Nous façonner était de montrer “comment tous les adultes dans toutes vos vies sont très importants.” Après avoir montré le film, elle a parlé un peu plus du clip et de ce qu’elle voulait montrer. “Comme il est important de prendre soin de vous, de vous donner de l’amour et de la gentillesse, afin que vous puissiez être le meilleur possible”, a-t-elle déclaré.

Les enfants ont eu des réponses adorables aux questions de Kate. Une fille a mentionné que sa meilleure amie la réconfortait lorsqu’elle était triste, et la princesse de Galles a expliqué que c’était la meilleure amie que vous puissiez avoir. “C’est l’ami le plus gentil. Nous avons tous des sentiments, n’est-ce pas ? Bons sentiments et sentiments tristes. Si nous avons nos amis autour de nous et notre famille, cela nous fait nous sentir mieux, n’est-ce pas ? Cela vous fait-il du bien lorsque vous parlez de vos sentiments ? » dit-elle.

Un jeune garçon a expliqué comment ses parents l’avaient aidé à apprendre à nager, mais il était très heureux une fois qu’il l’a fait, et Kate a expliqué à quel point surmonter la peur était l’un des meilleurs sentiments. « Cela vous rend un peu nerveux, n’est-ce pas ? Mais alors, la sensation après est géniale, n’est-ce pas ? Cela vous rend vraiment fier de vous-même », a-t-elle déclaré.

La visite de Kate à l’école intervient des semaines après son beau-frère Prince-Harry a publié ses premiers mémoires De rechange en janvier. Dans le livre, Harry n’a pas retenu ses sentiments à propos de Kate et de son frère Prince William. Il avait même partagé un incident présumé où Kate aurait fait sa femme Meghan Markle pleurer lors d’un échange de texte tendu sur les demoiselles d’honneur à l’approche du mariage de Harry et Meghan.

