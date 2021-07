Kate Middleton s’auto-isole après un contact avec Covid et manquera le service d’anniversaire du NHS et le thé du palais aujourd’hui

KATE Middleton s’auto-isole après être entrée en contact avec quelqu’un qui avait Covid après des voyages à Wimbledon et Wembley.

La duchesse de Cambridge, 39 ans, ne présente aucun symptôme mais reste à la maison pour suivre les directives du gouvernement.

Kate a été photographiée à Wimbledon vendredi

William, photographié à St Paul’s aujourd’hui, ne s’auto-isole pas Crédit : James Whatling

Elle devait rejoindre le prince William pour marquer le 73e anniversaire du NHS aujourd’hui, mais elle devra manquer.

Le royal devait également organiser un thé au palais de Buckingham pour rendre hommage au personnel du NHS qui a travaillé sans relâche pendant la pandémie.

Le prince William ne s’isole pas et assistera toujours aux deux événements.

Un porte-parole du palais a déclaré: « La semaine dernière, la duchesse de Cambridge est entrée en contact avec une personne qui a par la suite été testée positive pour COVID-19.

« Son Altesse Royale ne présente aucun symptôme, mais suit toutes les directives gouvernementales pertinentes et s’auto-isole à la maison. »

Kate a reçu ses deux vaccins Covid et a reçu l’alerte vendredi.

Elle devra s’isoler pendant dix jours mais on ne sait pas quand la période de quarantaine a commencé.

Kate avait été photographiée en train de regarder le tennis à Wimbledon vendredi après-midi dans la Royal Box.

Elle a également assisté au match Angleterre-Allemagne à Wembley avec William et Prince George mardi.

On ne sait pas si elle serait dans les tribunes pour la demi-finale historique des Trois Lions mercredi contre le Danemark.

Le grand fan de tennis et patron du All England Lawn Tennis Club est désormais également susceptible de manquer la finale masculine et féminine ce week-end.

Kate devait rejoindre William lors de deux événements majeurs marquant l’anniversaire du NHS aujourd’hui.

Ils avaient prévu d’assister à un service d’action de grâce à la cathédrale Saint-Paul dans leur rôle de mécènes conjoints de NHS Charities Together.

La congrégation comprendra le directeur général du NHS England, Sir Simon Stevens et Boris Johnson.

William et Kate prévoyaient également d’accueillir le NHS Big Tea dans les jardins du palais de Buckingham avec du personnel, notamment des infirmières des services respiratoires, des conseillers et des soignants.

Kate reçoit son jab Covid en mai

Elle a assisté à Wimbledon vendredi avant le choc d’Andy Murray avec Denis Shapovalov

Elle pourrait maintenant manquer la finale masculine et féminine ce week-end

Kate a rejoint le prince William et le prince George à Wembley mardi

Elle devait rejoindre William pour marquer le 73e anniversaire du NHS aujourd’hui Crédit : Max Momby

Boris Johnson est également à l’événement Crédit : i-Images