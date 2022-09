Kate Middleton s’apprête à accueillir les dirigeants mondiaux avec le roi Charles, le prince William et la reine Camilla

Le PRINCE William et Kate Middleton ont rejoint le roi et la reine consort pour rencontrer les gouverneurs du Commonwealth.

Le prince et la princesse de Galles se sont entretenus avec des dignitaires des 14 autres pays qui ont notre monarque à la tête de l’État.

Le prince et la princesse de Galles lors d’un déjeuner organisé pour les gouverneurs généraux des nations du Commonwealth Crédit : PA

Kate Middleton a rejoint la reine consort lors du déjeuner au palais de Buckingham Crédit : PA

Le roi était là aussi Crédit : PA

La princesse Anne et le comte de Wessex ont également assisté au déjeuner de cet après-midi pour les gouverneurs généraux des nations du Commonwealth au palais de Buckingham.

Le prince William s’entretenait avec la gouverneure de Saint-Vincent-et-les Grenadines, Dame Susan Dougan.

Pendant ce temps, la princesse Catherine a été photographiée en train de parler avec Son Excellence M. Cyril Errol Melchiades Charles, gouverneur de Sainte-Lucie.

Cela survient après que le couple a rejoint le roi Charles et la reine consort Camilla pour saluer les membres du public faisant la queue pour la reine en état plus tôt dans la journée.

La foule a applaudi lorsque le monarque et son fils sont arrivés pour remercier les gens d’avoir attendu jusqu’à 26 heures pour rendre hommage à Sa Majesté à Westminster Hall.

Des centaines de fans royaux en ligne à Lambeth, dans le sud de Londres, ont applaudi lorsque Charles, 73 ans, et William, 40 ans, ont émergé ensemble.

Beaucoup ont pris des photos et se sont appuyés contre les barrières métalliques, désireux d’échanger un mot avec le couple.

Le père et le fils ont serré la main de ceux qui étaient les plus proches et ont souri et fait signe à ceux qui étaient à l’arrière.

Plusieurs ont crié “God Save the King” et “God Save the Prince of Wales” en passant.

Une personne a dit à Wills: “Tu seras un roi brillant un jour”, avant de dire à une autre: “Cela signifie vraiment beaucoup que tu sois ici.”

Et à un moment donné, il a averti les fans royaux “c’est très émouvant quand vous y entrez” alors qu’il les préparait à entrer dans le palais.

Une femme a présenté ses condoléances à Sa Majesté alors qu’il lui tenait la main, et une autre a crié: “Je n’arrive pas à y croire.”

Des dizaines de personnes ont hurlé “hip hip hourra” alors que le duo descendait le trottoir, s’arrêtant quelques instants avec chaque personne.

Plusieurs personnes ont pu être vues en train d’appeler leurs amis et leurs proches au téléphone pour leur dire ce dont ils venaient d’être témoins.

Il y avait une mer de téléphones essayant de prendre une photo de l’un des membres de la famille royale lors de la promenade impromptue, mais leurs gardes de sécurité ont encouragé les gens à “profiter du moment”.

Le Prince de Galles s’entretient avec Dame Susan Dougan Crédit : PA