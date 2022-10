Kate Middleton révèle comment ses enfants réagissent aux vieilles photos d’elle et du prince William

Kate, la princesse de Galles, a révélé comment ses enfants réagissent lorsqu’ils voient de vieilles photos d’elle et de son mari, le prince William.

Lors d’une récente visite au Pays de Galles, Kate parlait avec des admirateurs quand on lui a montré une photo d’elle et de William lors de leurs fiançailles en 2010. Kate a eu un coup de pied en voyant la vieille photo et s’est amusée à penser aussi loin dans le passé.

« Oh mon Dieu, est-ce que ça vient de nos fiançailles ? » elle a demandé au fan, qui a été partagé sur TikTok. “Nous en rions toujours. Bien que nous soyons mariés depuis 11 ans, nous sommes ensemble depuis le double, donc c’est extraordinaire.”

Elle a également révélé ce que ses enfants pensent lorsqu’ils voient de vieilles photos de leurs parents, affirmant qu’ils n’ont pas peur de les renverser.

“Les enfants regardent les photos et disent:” Maman, tu as l’air si jeune “”, a ajouté Kate.

Le couple royal s’est rendu mardi au Pays de Galles pour rencontrer différentes communautés de la région et des dirigeants d’organisations caritatives essentielles du pays. Ils ont d’abord rencontré des volontaires à la station de sauvetage RNLI Holyhead, puis à l’église St. Thomas de Swansea.

Cette visite marquait la première fois que William et Kate se rendaient au Pays de Galles depuis qu’ils avaient été nommés nouveaux prince et princesse de Galles. Ils sont le premier couple à assumer ces titres depuis que le prince Charles et feu la princesse Diana détenaient ces titres. Lorsque Charles s’est remarié, sa femme Camilla était appelée duchesse de Cornouailles plutôt que princesse de Galles.

“C’est bien de revenir au Pays de Galles parce que c’était là où nous vivions avant d’avoir notre famille et tout”, a déclaré Kate à la foule dans la vidéo TikTok. “Donc ça a été une journée vraiment spéciale.”

William et Kate ont vécu au Pays de Galles pendant trois ans après s’être mariés en avril 2011. Les deux étaient ensemble pendant dix ans avant de se marier officiellement, après avoir commencé à se fréquenter en 2001 après s’être rencontrés à l’Université de St. Andrews.

Après une décennie de fréquentation, William a posé la question alors que le couple était en vacances au Kenya. William a dit qu’il n’avait pas l’impression que c’était une énorme surprise pour Kate puisque le couple avait déjà parlé de la possibilité de se fiancer pendant un certain temps avant cela.

“C’était il y a environ trois semaines, en vacances au Kenya. Nous avons passé un peu de temps en privé avec des amis, et j’ai juste décidé que c’était vraiment le bon moment”, a révélé William lors d’une interview conjointe à l’époque. “Nous parlions de mariage depuis un moment, donc ce n’était pas une énorme surprise.”

Ils se sont mariés en 2011 et ont accueilli leur premier enfant, Prince George, en juillet 2013. George a été suivi de sa sœur la princesse Charlotte en mai 2015 et de son jeune frère le prince Louis en avril 2018.

“Personnellement, devenir mère a été une expérience tellement enrichissante et merveilleuse”, a déclaré Kate lors d’un discours en mars 2017. “Cependant, parfois, cela a aussi été un énorme défi. Même pour moi, qui a le soutien à la maison le plus pas les mères.”

Lors d’une visite en 2017 à l’école primaire Mitchell Brook, Kate a déclaré que son objectif ultime en tant que mère était d’inculquer “des qualités comme la gentillesse, le respect et l’honnêteté” à ses enfants comme ses parents l’ont fait pour elle, les qualifiant de “valeurs centrales” et expliquant qu’elles sont “tout aussi important que d’exceller en maths ou en sport.”