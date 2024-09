Kate Middleton retourne discrètement au travail après son traitement contre le cancer – National

Heigh-ho, heigh-ho, elle retourne au travail !

Kate Middleton, princesse de Galles, a fait un retour discret au travail cette semaine, près de six mois après avoir révélé au monde qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer et qu’elle suivait un traitement de chimiothérapie.

La princesse a rencontré mardi le personnel du Centre pour la petite enfance et les employés du palais de Kensington, Le Telegraph rapporte.

La réunion a été confirmée dans la circulaire de la Cour — le compte rendu officiel des engagements royaux — et n’est que le Middleton est mentionné pour la troisième fois dans les archives depuis qu’elle s’est éloignée de ses fonctions publiques plus tôt cette année en raison de son diagnostic de cancer, selon ITV.

Le projet examine « comment les expériences de la petite enfance sont souvent la cause profonde des défis sociaux les plus difficiles d’aujourd’hui, tels que la toxicomanie, l’éclatement de la famille, la mauvaise santé mentale, le suicide et le sans-abrisme », selon le site officiel de la famille royale.

Le 9 septembre, Middleton a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux, annonçant qu’elle avait terminé la chimiothérapie et qu’elle commencerait un retour lent au travail dans les mois à venir.

Un message de Catherine, princesse de Galles Alors que l’été touche à sa fin, je ne peux pas vous dire à quel point c’est un soulagement d’avoir enfin terminé mon traitement de chimiothérapie. Les neuf derniers mois ont été incroyablement difficiles pour nous en tant que famille. La vie telle que nous la connaissons peut changer en un rien de temps. pic.twitter.com/9S1W8sDHUL — Le prince et la princesse de Galles (@KensingtonRoyal) 9 septembre 2024

Dans cette vidéo intime, qui donne un aperçu des coulisses de sa famille profitant de la nature et jouant aux cartes avec ses parents, elle a qualifié cette année d’« incroyablement difficile » et a déclaré qu’il lui restait encore un long chemin à parcourir. Elle a cependant déclaré que c’était un « soulagement » d’avoir terminé cette partie de son traitement.

« Les neuf derniers mois ont été incroyablement difficiles pour nous en tant que famille. La vie telle que nous la connaissons peut changer en un instant et nous avons dû trouver un moyen de naviguer dans les eaux tumultueuses et sur la route inconnue », peut-on lire dans son message. « Le cancer est un parcours complexe, effrayant et imprévisible pour tout le monde, en particulier pour les personnes les plus proches. »

« Quel soulagement » : Kate Middleton annonce qu’elle a terminé sa chimiothérapie



La vidéo a été diffusée neuf mois après que le palais de Kensington a annoncé que la princesse avait subi une opération chirurgicale pour un problème abdominal non divulgué. Elle a ensuite révélé que l’opération avait conduit les médecins à découvrir un cancer. Le type ou la nature de son cancer n’ont pas été confirmés.

Middleton est restée largement absente de la vie publique en 2024, se retirant de ses fonctions royales et de ses apparitions pour se concentrer sur sa santé. Elle n’a participé qu’à deux événements à titre officiel cette année : en juin, elle est apparue à Trooping the Colour, la célébration officielle de l’anniversaire du roi Charles, et plus tôt cet été, elle est apparue à Wimbledon aux côtés de sa fille, la princesse Charlotte, et de sa sœur Pippa Middleton.

Catherine, princesse de Galles, remet le trophée du vainqueur à l’Espagnol Carlos Alcaraz (à gauche) après avoir battu le Serbe Novak Djokovic lors de leur finale de tennis en simple messieurs le 14e jour des championnats de tennis de Wimbledon au All England Lawn Tennis and Croquet Club le 14 juillet 2024 à Londres, en Angleterre.

Karwai Tang / WireImage



Il y a des rumeurs selon lesquelles prochaine apparition publique Cela pourrait arriver en novembre, le Sunday Times rapportant la semaine dernière qu’elle espérait « potentiellement » rejoindre le roi, son mari le prince William et d’autres membres de la famille royale pour rendre hommage aux militaires tombés au combat le 10 novembre.

