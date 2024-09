Kate Middleton retourne au travail après avoir terminé sa chimiothérapie

Le traitement contre le cancer de la princesse Catherine est terminé, tout comme sa période de travail à domicile.

La duchesse de Cambridge, âgée de 42 ans, a tenu une réunion mardi au château de Windsor au sujet de son projet de petite enfance, selon la circulaire de la Cour, qui répertorie les engagements royaux. Il n’y a pas de détails ni de photos de la réunion, mais elle aurait été rejointe par son mari Centre de la petite enfance membres de l’équipe et le personnel du palais de Kensington, le Télégraphe signalé.

Il s’agit du premier engagement officiel de la princesse depuis qu’elle a terminé une chimiothérapie adjuvante pour une forme de cancer non divulguée.

« Je ne peux pas vous dire à quel point c’est un soulagement d’avoir enfin terminé mon traitement de chimiothérapie », a écrit la princesse plus tôt ce mois-ci sur X « Les neuf derniers mois ont été incroyablement difficiles pour nous en tant que famille. La vie telle que nous la connaissons peut changer en un instant et nous avons dû trouver un moyen de naviguer dans les eaux tumultueuses et sur cette route inconnue. »

L’annonce a été accompagnée d’images cinématographiques de la famille royale, filmées le mois dernier par le cinéaste londonien Will Warr alors qu’ils étaient à Norfolk, a déclaré le palais de Kensington.

La princesse Catherine a ajouté dans son message qu’elle se concentrait sur « rester[ing] « Je suis sans cancer » et même si sa chimiothérapie est terminée, « mon chemin vers la guérison et le rétablissement complet est long et je dois continuer à prendre chaque jour comme il vient. » Pourtant, elle a déclaré qu’elle avait hâte de « retourner au travail et d’entreprendre quelques autres engagements publics dans les mois à venir lorsque je le pourrai. »

Après avoir subi une opération abdominale en janvier, la princesse a décidé de diriger son centre de petite enfance, qui vise à améliorer la vie des bébés et des jeunes enfants, « depuis chez elle ». Le Times a déjà rapporté .

Tout au long des mois qui ont suivi son traitement contre le cancer, la princesse a continué à faire de rares apparitions publiques et attendre l’autorisation de son équipe médicale pour reprendre ses fonctions publiques. Le traitement a commencé en février et a été officiellement dévoilé après de nombreuses spéculations publiques sur son lieu de détention.

À partir de ce mois-ci, la princesse gère un « programme léger d’engagements extérieurs pour le reste de l’année », avait déclaré une source proche de la famille royale. Le Times Son récent engagement au château de Windsor semble être au premier plan.

La princesse Catherine, qui marié dans la famille royale britannique en 2011 est apparue pour la dernière fois lors d’un engagement public le 25 août 2023, lorsqu’elle assisté aux services religieux près du château de Balmoral en Écosse avec William, le roi Charles III et la reine Camilla. En juin, elle a assisté la fête Trooping the Colour qui a marqué son premier engagement public depuis décembre 2023.

William a repris ses fonctions publiques la semaine dernière après avoir pris congé cet été et avoir annulé quelques événements importants plus tôt cette année en raison du diagnostic de cancer de sa femme et de son père. Lui, Catherine et leur fille Charlotte notamment a fait une rare apparition publique lors de la finale de Wimbledon en juillet, et lui et Catherine ont participé à une vidéo pour les réseaux sociaux félicitant les athlètes olympiques britanniques après les Jeux de Paris.

Nardine Saad, rédactrice au Times, a contribué à ce reportage.